В России отзывают компактвэны Mazda 5

Маздовский однообъемник в нашей стране уже давно не продается и вообще снят с производства, однако когда-то «пятерка» была очень популярной. Под отзыв в России попали экземпляры, реализованные официальными дилерами с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года.

Всего механикам авторизированных сервисных центров предстоит проверить 4531 автомобиль, список их VIN—номеров приведен на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленной проблемы: «Причиной отзыва автомобилей Mazda 5 является установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом». На всех подлежащих отзыву компактвэнах, оснащенных выключателем подушек безопасности переднего пассажира, будет проведено обновление параметров конфигурации блока управления системой пассивной безопасности (SAS). Поскольку кампания затрагивает уже достаточно старую модель и производитель не всегда может проследить жизненный путь каждого конкретного экземпляра, то владельцам «пятерок» имеет смысл не дожидаться официального вызова от дилера, а самим проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, и если да, то обратиться в ближайший официальный сервис для бесплатного ремонта. В прошлом году Mazda отзывала в России кроссоверы CX-7 из-за риска потери рулевого управления, а также пикапы BT-50 и спорткары RX-8 из-за бракованных эйрбэгов фирмы Takata. Фото: Mazda