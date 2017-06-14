Составлен рейтинг регионов России по средним суммам штрафов ГИБДД Интернет-сервис «Штрафы ГИБДД» на основе собственной базы данных подсчитал суммы средних штрафов, выписанных водителям в каждом регионе России в 2016 году, и составил на их основе рейтинг. Думаете, самый большой «средний чек» в Москве? Вовсе нет: столица даже не вошла в первую пятерку… В России отзывают компактвэны Mazda 5 Маздовский однообъемник в нашей стране уже давно не продается и вообще снят с производства, однако когда-то «пятерка» была очень популярной. Под отзыв в России попали экземпляры, реализованные официальными дилерами с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года. Это какой-то позор: неизвестный скрестил Jeep Wrangler и Porsche 911 Тюнинг автомобилей, как известно, понятие растяжимое и всеобъемлющее, однако некоторые экземпляры «народного творчества» все же явно находятся за гранью добра и зла. Типичный пример — хот-род, обнаруженный где-то на просторах Айовы.