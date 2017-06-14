Француз, летевший на аэромобиле через Ла-Манш, закончил путешествие в воде

Как сообщает Reuters, пилот Бруно Веццоли сегодня сумел преодолеть на своем аэромобиле пролив Ла-Манш. Полет можно было бы считать успешным, если бы не мокрая посадка в районе Дуврского порта. В небо Веццоли ушел с заброшенного военного аэропорта рядом с французским городом Кале, общая протяженность маршрута составила 59 км, полет проходил на высоте 3000 метров со средней скоростью 70 км/ч. В Сети на данный момент опубликовано только видео старта, на нем заметно, что воздухоплавательную машину Веццоли сильно болтает из стороны в сторону из-за сильного ветра. Погодными условиями, вероятно, была обусловлена и посадка на воду на британской стороне пролива.
Аэромобиль, на котором отправился в опасное путешествие Бруно, называется Пегас и представляет собой гибрид одноместного багги и параплана. Разработал машину предприниматель Жером Дофи, идейный наследник французских пионеров авиации начала прошлого века, в частности Луи Блерио, который первым в 1909 году совершил на аэроплане перелет через Ла-Манш. И приземлился тогда, кстати, удачно, на твердую земную поверхность.
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Фото: Bruno Vezzoli/Facebook
Видео: News From World/youtube