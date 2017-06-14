Француз, летевший на аэромобиле через Ла-Манш, закончил путешествие в воде

Разработкой летающих автомобилей сегодня занимаются многие: от энтузиастов-самоучек до крупных промышленных корпораций. Между тем отдельные экземпляры уже бороздят воздушное пространство, правда, пока не вполне уверенно.

Как сообщает Reuters, пилот Бруно Веццоли сегодня сумел преодолеть на своем аэромобиле пролив Ла-Манш. Полет можно было бы считать успешным, если бы не мокрая посадка в районе Дуврского порта. В небо Веццоли ушел с заброшенного военного аэропорта рядом с французским городом Кале, общая протяженность маршрута составила 59 км, полет проходил на высоте 3000 метров со средней скоростью 70 км/ч. В Сети на данный момент опубликовано только видео старта, на нем заметно, что воздухоплавательную машину Веццоли сильно болтает из стороны в сторону из-за сильного ветра. Погодными условиями, вероятно, была обусловлена и посадка на воду на британской стороне пролива.

Аэромобиль, на котором отправился в опасное путешествие Бруно, называется Пегас и представляет собой гибрид одноместного багги и параплана. Разработал машину предприниматель Жером Дофи, идейный наследник французских пионеров авиации начала прошлого века, в частности Луи Блерио, который первым в 1909 году совершил на аэроплане перелет через Ла-Манш. И приземлился тогда, кстати, удачно, на твердую земную поверхность.

В марте на автосалоне в Женеве Italdesign и Airbus представили совместно разработанный модульный аэромобиль.

В феврале голландская фирма PAL-V начала принимать заказы на свой аэромобиль Liberty, на разработку которого ушло 18 лет.

В январе российский Фонд перспективных исследований объявил конкурс на создание компактного летательного аппарата с вертикальным взлетом.

Илон Маск, известный американский предприниматель-новатор и глава компании Tesla , не верит в аэромобили и предпочитает им автомобильное метро, которое он уж начал прокладывать под Лос-Анджелесом.

Фото: Bruno Vezzoli/Facebook

Видео: News From World/youtube