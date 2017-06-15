Тракторы «Беларус» будут собирать туристы (и платить за это)

Минский тракторный завод придумал оригинальный способ привлечения новых трудовых ресурсов: покрутить гайки на конвейере скоро сможет любой желающий, причем за это удовольствие нужно будет еще и заплатить — 9 белорусских рублей (это примерно 273 российских).

В начале этого года МТЗ запустил программу производственного туризма — этот вид досуга довольно популярен в Европе, и руководство предприятия решило перенять передовой западный опыт, повысить с его помощью популярность и узнаваемость тракторов «Беларус», сделать их, так сказать, еще ближе к народу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МТЗ Павла Тухто, скоро завод сможет предложить туристам не только экскурсии по цехам и детальный осмотр готовой продукции, но и возможность на короткое время полностью погрузиться в производственную жизнь предприятия, почувствовать себя настоящим рабочим.

Цена получения трудового опыта — 9 белорусских рублей. За эти деньги туриста ознакомят с техникой безопасности, выдадут ему фирменную спецодежду и карту сборки, в которую будут включены пять различных операций, в частности установка рулевой тяги, трубок рулевого управления, подсборка переднего крана. Все работы будут производиться новобранцами под присмотром опытных работников завода, дабы инновационная туристическая программа не повлияла негативным образом на качество продукции.

После того как турист-стажер успешно выполнит все операции, ему выдадут памятный диплом с серийным номером трактора, в сборке которого гость принял участие.

Кроме того, в развлекательную программу для туристов обещают включить поездки по территории завода на самом мощном серийном 350-сильном «Белорусе».

Всего с начала года МТЗ посетило более 1200 гостей из 18 стран мира. После расширения экскурсионной программы поток туристов должен заметно вырасти.

Один из самых известных европейских технопарков развлечений для взрослых находится в Лейпциге и принадлежит компании Porsche, наш корреспондент побывал в нем и сделал репортаж. При технопарке существует заповедник с дикими животными, который недавно пополнился примерно полутора миллионами медоносных пчел. Производимый ими мед будут предлагать туристам.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС