Дорожная разборка по-американски: наши отдыхают

Новый Свет всколыхнул инцидент, произошедший во Флориде. Двое водителей повздорили и начали молотить друг друга почем зря.

Российский интернет пестрит роликами с драками на дороге. Водитель против водителя, пешеход против водителя, водитель против велосипедиста или мотоциклиста... Но западные драйверы порой устраивают такой мастер-класс агрессии, что некоторые отечественные бойцы тихо покуривают в сторонке. Даже игрокам NHL, любящим махать кулаками, есть, чему поучиться.

Случай произошел во Флориде. Бойцу из правого угла ринга по имени Гектор Эррера не понравилось, что оппонент Джаиро Линарте на грузовике не пропустил его Ford Mustang при перестроении. Молодой человек — а Гектору 24 года — заблокировал Линарте, вышел и разнес боковое стекло машине противника бейсбольной битой, спровоцировав конфликт. Джаиро в свою очередь слегка протаранил пони-кар. И пошло-поехало. Водитель грузовика вдвое старше и признается, что был напуган поведением Эрреры. Потом подъехала полиция, разняла «боксеров-бейсболистов» и отправила молодого латиноса в кутузку, откуда его выпустили под залог.

Свои антигерои в большом количестве есть и в России вроде этого товарища с мачете.

Фото, видео: YouTube