Круче, чем в кино: Ram разнес машины на встречке

Видеорегистратор, установленный в Hyundai Sonata, запечатлел кадры жуткой аварии. Пикап Ram выехал на встречную полосу и снес автомобиль «оператора».

Выезд на встречную полосу — грубейшее нарушение правил дорожного движения, влекущее за собой страшные последствия. Причины ему бывают разные: невнимательность, превышение скоростного режима и потеря контроля над машиной. А еще… «вещества». Судя по всему, именно они подтолкнули водителя пикапа Ram к увеселительной поездке по встречке ночного шоссе в американском штате Юта.

Авария, разумеется, произошла — совокупность факторов этому способствовала в полный рост. Интересно, что полноразмерный трак столкнулся с Hyundai Sonata, в которой был установлен видеорегистратор, запечатлевший леденящие душу секунды. В какой-то момент впереди идущий пикап ударил по тормозам и начал уходить вправо, открывая водителю седана Санни Маллику вид на Ram, несущийся навстречу. Водитель «корейца» увернулся, но не до конца — тяжелый грузовик все-таки зацепил легковушку, которую после удара отбросило на другой автомобиль. Санни повезло — он получил лишь легкие травмы. «Пилот» Рэма? Сбежал, оставив в машине наркотики и марихуану. Набор косвенно намекает на его состояние в момент аварии.

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Фото, видео: YouTube