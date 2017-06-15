Представленный вчера новый британский универсал Е-класса покорил пользователей интернета своими формами. Функциональность грузопассажирского Икс-Эфа, впрочем, тоже на высоте.

Недавнее появление в модельной линейке Jaguar среднеразмерного кроссовера F-Pace породило слухи о том, что обычных «сараев» фирма теперь выпускать не будет, — дескать, стабильный спрос на них есть только в Европе, причем его львиная доля приходится на продукцию большой немецкой тройки. Тем не менее Jaguar XF Sportbrake второго поколения увидел свет, и менее чем через сутки после дебюта выяснилось, что не зря — машина получилась очень красивой и быстро собрала ворох восторженных отзывов в интернете, многие назвали его самым стильным универсалом современности и записали в машины своей мечты.

Будущих владельцев XF Sportbrake будет радовать не только внешностью. Объем багажника практически такой же, как у нового универсала BMW 5-й серии и Audi A6 Avant: варьируется в диапазоне от 565 до 1700 л. Спинка заднего сиденья разделена в пропорции 40:20:40 и складывается вровень с полом, предлагается большой ассортимент дополнительных аксессуаров для перевозки специальных грузов, например велосипедов или домашних животных. Еще одна интересная опция — панорамная стеклянная крыша площадью 1,6 кв. м с солнцезащитной шторкой, электропривод которой активируется взмахом руки. А вот самовыравнивающаяся под нагрузкой задняя пневмоподвеска — уже в базе.

Универсал будет предлагаться с четырьмя дизельными двигателями на выбор — мощностью 163, 180, 240 и 300 л.с., последние два идут только в комплекте с полным приводом, а младший 163-сильный вариант — единственный, который можно заказать в паре с механической коробкой передач, прочим модификациям положен исключительно 8-ступенчатый автомат. Бензиновых моторов два — мощностью 250 и 308 л.с.

Любопытно, что Jaguar XF Sportbrake будет продаваться не только в Европе, но и в США и Китае, а вот в России грузопассажирская модификация, к сожалению, не появится — реальных покупателей таких машин у нас гораздо меньше, чем восторженных интернет-комментаторов.

Весной прошлого года дебютировал удлиненный седан Jaguar XFL для китайского рынка.

Фото: Jaguar