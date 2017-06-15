На десяти подмосковных трассах снижена разрешенная скорость движения

С 15 июня вступили в силу новые ограничения скорости на тех участках дорог Московской области, где, согласно статистике, особенно высока смертность в результате ДТП. Раньше там можно было разгоняться до 60 км/ч, теперь только до 50.

Распоряжение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО о новых ограничениях опубликовано еще 26 мая, а сегодня вступило в силу. Оно касается некоторых участков Волоколамского, Егорьевского, Каширского, Можайского, Носовихинского, Пятницкого, Рогачевского и Старосимферопольского шоссе, а также дорог Москва — Жуковский и Щелково — Фряново — подробную таблицу с идентификационными номерами и границами участков можно посмотреть по ссылке.

В общей сложности разрешенная скорость будет снижена с 60 до 50 км/ч в 168 населенных пунктах, ограничительная мера призвана снизить в них аварийность и показатели смертности в ДТП. Контроль за соблюдением скоростного режима возложен, в основном, на камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений.

  • Недавно «За рулем» провел опрос на тему «Как вы относитесь к тому, что камер фото- и видеофиксации на дорогах становится с каждым днем все больше?». Выяснилось, что 60% опрошенных не верят, что эти устройства помогут повысить безопасность дорожного движения и дисциплинировать водителей.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Комментарии (5)

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Вместо того, чтобы дороги приводить в порядок, строить подземные или надземные пешеходные переходы тупо снижают разрешенную скорость. заодно бюджет пополнят от штрафов.

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Darkmatter

Дурик, ты знаешь скоко стоит построить один надземный переход? Только один единственный???? Или лишь бы тявкнуть, а самому гнать по городу соточку?)

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-1

Ездили 80, теперь будут 70.

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0

Я ЗА! А то совсем распоясались деебилы на папиных тачилах!)

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-2

А дальше до 30 км/ч снизят. Работы непочатый край.

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