На десяти подмосковных трассах снижена разрешенная скорость движения

С 15 июня вступили в силу новые ограничения скорости на тех дорогах Московской области, где, согласно статистке, в ДТП погибает более 40% людей. Раньше там можно было разгоняться до 60 км/ч, теперь только до 50.

Распоряжение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО о новых ограничениях опубликовано еще 26 мая, а сегодня вступило в силу. Оно касается некоторых участков Волоколамского, Егорьевского, Каширского, Можайского, Носовихинского, Пятницкого, Рогачевского и Старосимферопольского шоссе, а также дорог Москва-Жуковский и Щелково-Фряново — подробную таблицу с идентификационными номерами и границами участков можно посмотреть здесь. В общей сложности разрешенная скорость будет снижена с 60 до 50 км/ч в 168 населенных пунктах, ограничительная мера призвана снизить в них аварийность и показатели смертности в ДТП. Контроль за соблюдением скоростного режима возложен в основном на камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений. Недавно «За рулем» провел опрос на тему: Как вы относитесь к тому, что камер фото- и видеофиксации на дорогах становится с каждым днем все больше? Выяснилось, что 60% опрошенных не верят, что эти устройства помогут повысить безопасность дорожного движения и дисциплинировать водителей. Фото: Александр Рюмин/ТАСС