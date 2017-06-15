Ford отзывает в России пожароопасные кроссоверы Kuga

Сервисная кампания затрагивает Куги первого поколения, произведенные с мая по октябрь 2010 года. На них необходимо заменить форсунки омывателя лобового стекла.

Казалось бы, какое отношение неисправные форсунки стеклоомывателя могут иметь к пожару? Действительно, автомобиль от них вряд ли сгорит, но немного подымить может, вот как описывается выявленный дефект на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва автомобилей Ford Kuga является нагревательный элемент подогреваемых форсунок омывателя лобового стекла с возможным некачественным уплотнением. Существует вероятность того, что некачественное уплотнение может привести к возникновению коррозии из-за попадания влаги и последующему чрезмерному нагреву форсунок. Данный дефект может повредить корпус форсунки и вызвать локальный нагрев/воспламенение пластиковой решетки, сопровождаемые выделением дыма и запаха горения».

Всего в группе риска находится 496 автомобилей, список их VIN-номеров прикреплен в виде PDF-файла к сообщению Росстандарта. На всех подлежащих отзыву кроссоверах механики авторизированных сервисных центров бесплатно заменят форсунки стеклоомывателя на модифицированные, с более надежным уплотнителем.

На прошлой неделе компания Ford объявила об отзыве с российского рынка кроссоверов Ford Explorer в связи с потенциально опасным дефектом сварки рычагов регулировки схождения задних колес.

В декабре российские дилеры Ford призывали на сервис субкомпактные кроссоверы EcoSport для устранения сбоя в работе электроники.

Фото: Ford