Ford отзывает в России пожароопасные кроссоверы Kuga

Игры в шашки: зачем АВТОВАЗ пересаживает таксистов на Лады? В условиях кризиса россияне стали не только реже менять автомобили, но и отказываться от личного транспорта вовсе, пересаживаясь на такси или каршеринговые машины. Пока эта тенденция не носит массового характера и угрозы розничным продажам автомобилей не представляет. Для автопроизводителей это, скорее, даже реклама продукции. Разбираемся в стратегиях. «24 часа Ле-Мана» — в эти выходные болеем за наших! Среди всех марафонских гонок особняком стоит блокбастер «24 часа Ле-Мана». Каждый год здесь разворачиваются нешуточные баталии, и российская команда G-Drive Racing уже в пятый раз примет в них участие. Непредсказуемость гонок на выносливость в этот раз дополняет новый технический регламент. Свист под капотом, или Горе от ремня Что может случиться с ремнем привода вспомогательных агрегатов и на что повлияет его неисправность?