Путин надеется, что уже скоро будет ездить на российском автомобиле

Сегодня во время ежегодной «Прямой линии» президенту России поступил вопрос о том, когда он будет ездить на машине отечественного производства. Владимир Владимирович отнесся к нему со всей серьезностью.

Представительский автомобиль российского производства получит не только президент, но и другие первые лица государства.

В настоящее время Владимир Путин пользуется бронированным представительским лимузином марки Mercedes-Benz, однако скоро его должна заменить российская машина, разработанная в рамках проекта «Кортеж». Во время «Прямой линии» президент не сказал, когда именно произойдет пересадка и ограничился лаконичной фразой: «Надеюсь, что скоро» (здесь и далее цитаты, приведенные информагентством ТАСС).

Президент также отметил, что вопрос о его автомобиле отнюдь не праздный, и рассказал о своей беседе с главой одного крупного западного автоконцерна, который хвастался тем, что ездит на машине, этим же концерном произведенной. Владимир Путин считает, что это правильно:

«Это естественно! И такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства.

Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что к концу 2018 года это появится. Не только лимузин, а целая линейка: и внедорожник, и микроавтобус, то есть целая линейка автомобилей отечественного производства».

Напомним, что в мае глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что ФСО получит для тестирования 14 машин «Кортежа» уже в этом году, они будут проходить всесторонние испытания на надежность и безопасность до весны 2018 года. По результатам этих испытаний в конструкцию президентского лимузина, возможно, придется внести изменения и уж только потом отправлять Mercedes-Benz в отставку.

Как будет выглядеть президентский лимузин, пока неизвестно, а вот дизайн гражданской линейки автомобилей, разработанных в рамках проекта «Кортеж», уже рассекречен, причем седану даже успели провести небольшой рестайлинг.

В октябре прошлого года НАМИ подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus, под которым автомобили проекта «Кортеж», вероятно, и поступят в продажу. Годом ранее было зарегистрировано имя «Мономах», предназначенное, скорее всего, для президентского лимузина.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС