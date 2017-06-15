Путин надеется, что уже скоро будет ездить на российском автомобиле

Сегодня во время ежегодной «Прямой линии» президенту России поступил вопрос о том, когда он будет ездить на машине отечественного производства. Владимир Владимирович отнесся к нему со всей серьезностью.

Представительский автомобиль российского производства получит не только президент, но и другие первые лица государства.
Представительский автомобиль российского производства получит не только президент, но и другие первые лица государства.

В настоящее время Владимир Путин пользуется бронированным представительским лимузином марки Mercedes-Benz, однако скоро его должна заменить российская машина, разработанная в рамках проекта «Кортеж». Во время «Прямой линии» президент не сказал, когда именно произойдет пересадка и ограничился лаконичной фразой: «Надеюсь, что скоро» (здесь и далее цитаты, приведенные информагентством ТАСС).

Президент также отметил, что вопрос о его автомобиле отнюдь не праздный, и рассказал о своей беседе с главой одного крупного западного автоконцерна, который хвастался тем, что ездит на машине, этим же концерном произведенной. Владимир Путин считает, что это правильно:

«Это естественно! И такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства.
Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что к концу 2018 года это появится. Не только лимузин, а целая линейка: и внедорожник, и микроавтобус, то есть целая линейка автомобилей отечественного производства».

Напомним, что в мае глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что ФСО получит для тестирования 14 машин «Кортежа» уже в этом году, они будут проходить всесторонние испытания на надежность и безопасность до весны 2018 года. По результатам этих испытаний в конструкцию президентского лимузина, возможно, придется внести изменения и уж только потом отправлять Mercedes-Benz в отставку.

  • Как будет выглядеть президентский лимузин, пока неизвестно, а вот дизайн гражданской линейки автомобилей, разработанных в рамках проекта «Кортеж», уже рассекречен, причем седану даже успели провести небольшой рестайлинг.
  • В октябре прошлого года НАМИ подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus, под которым автомобили проекта «Кортеж», вероятно, и поступят в продажу. Годом ранее было зарегистрировано имя «Мономах», предназначенное, скорее всего, для президентского лимузина.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

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Комментарии (7)

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Говорят тут в комментах, что российского там ничего не будет. Не скажу за всю Одессу, но что-то российское там есть: работаю на заводе автокомпонентов, разработали и собираем для кортежа кое-какие элементы шасси. Без подробностей, ибо в инете этой инфы нет.

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0

От российского там одно название, почти все агрегаты и комплектующие иностранной разработки и производства.

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Darkmatter

Даже дизайн оригинальный нарисовать никто не смог — просто позорище:(

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+2

Осталось выяснить нюансы.
1. Что там отечественного? Или будет гриф «совершено секретно»
2. Цена этого? Или будет опять гриф «совершено секретно»
3. А не очередной «распил» народных денег? Или будет опять гриф «совершено секретно»
4.  Хрущев Н. С. и Брежнев Л. И. ездили в отечественном кабриолете с открытом верхом! И не было у них «брони-членовоза».

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+1
Винод

В основе концепции проекта «Единая модульная платформа» — собственно модульная платформа, которая будет использоваться для седана, внедорожника, микроавтобуса и лимузина. Машины будут поставляться не только госведомствам, но и предлагаться частным потребителям. Такой подход позволит снизить их себестоимость за счет достижения эффекта масштаба.

Платформу НАМИ разработал самостоятельно. У нее продольное расположение двигателя, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. Двигатель и коробка агрегатируются посредством электромотора, то есть трансмиссия у автомобилей проект «Кортеж» будет гибридной.

Седан, внедорожник и микроавтобус планируют максимально унифицировать друг с другом по агрегатам и подвескам. Под их капоты установят бензиновый мотор V8. Лимузины получат во многом оригинальную конструкцию: у них будет двигатель V12, усиленные подвески (рассчитанные под возросшую массу) и иной задний дифференциал.

Конструкция мотора V8 разработана совместно с Porsche Engineering. Он имеет рабочий объем 4,4 л, алюминиевый блок и два турбокомпрессора. Двигатель развивает 600 л.с. максимальной мощности и 880 Нм крутящего момента.

Двигатель V12 НАМИ создал собственными силами. Опытный экземпляр этого мотора демонстрировался на прошлогоднем Московском международном автосалоне. Рабочий объем составляет внушительные 6,6 л, номинальная мощность — около 860 л.с., а крутящий момент — около 1000 Нм. В двигателе применены система непосредственного впрыска топлива и сдвоенная система битурбонаддува.

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Сапсанов

Коробка передач для всех автомобилей семейства будет одинаковой. Это 9-ступенчатый агрегат КАТЕ R932 российской разработки. Эту трансмиссию также показывали на ММАС-2016. Помимо «оригинального» количества ступеней особенностью R932 является отсутствие традиционного гидротрансформатора: крутящий момент здесь передается посредством четырех планетарных рядов. Отсутствие трансформатора повышает КПД коробки передач, при этом плавность переключения передач обеспечивается кратковременной пробуксовкой специальных фрикционных элементов. Коробка КАТЕ R932 способна «переваривать» крутящий момент до 1000 Нм.

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-1
Сапсанов

Эту официальную лапшу все уже слышали — незачем было изнашивать клавиатуру и копипастить такую портянку:)

Опытных образцов и работающих хотя бы на стенде этих чудо-двигателей и чудо-коробок с чудо-муфтами вместо гидротрансформатора никто до сих пор не видел — вот это факт:)

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