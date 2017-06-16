МВД хочет повысить штрафы для пешеходов

Штрафы для водителей постоянно повышаются, а когда же, наконец, приструнят незаконопослушных пешеходов? Этот вопрос поставил ребром в Госдуме депутат Александр Сидякин и получил на него положительную реакцию от профильного министерства.

Вопрос об увеличении штрафов для пешеходов всплыл вчера в Госдуме при обсуждении правительственного законопроекта, предусматривающего ужесточение наказания для водителей за непредоставление преимущества пешим гражданам и велосипедистам на зебре — «За рулем» рассказывал о нем еще в феврале. Напомним, что штраф за это правонарушение планируется повысить с 1500 до 2500 рублей.

Единоросс Александр Сидякин спросил у докладывавшего по повестке замминистра внутренних дел РФ Игоря Зубкова (здесь и далее цитаты, приведенные информагентством ТАСС):

«Почему только на водителей вы возлагаете вину за те ДТП, которые происходят на пешеходных переходах?»

Народный избранник отметил, что лично неоднократно наблюдал, как на «красный свет вырываются люди», которые смотрят не на дорогу, а в свои планшеты, с капюшонами на голове и так далее.

Игорь Зубков внял доводам коллеги и заявил следующее:

«Что касается комплексного характера, то мы готовы рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности пешеходов, если депутаты его ставят. Мы такой законопроект вместе с вами готовы подработать и при необходимости внести».

Сейчас, согласно статье 12.29 КоАП РФ, максимум, что грозит пешеходам за нарушение ПДД, это штраф 500 рублей. Пьяный велосипедист после прохождения медицинского освидетельствования должен заплатить за свои дорожные прегрешения максимум 1500 рублей. Какими будут новые суммы штрафов или, возможно, другие виды наказания, пока не сообщается.

В январе Александр Сидякин предложил лишать водителей свободы на 2 года за непропуск машин со спецсигналами, а «За рулем» провел на эту тему опрос.

В Орле в прошлом году в качестве эксперимента создали спецбатальон инспекторов для отлова и наказания пешеходов, перебегающих проезжую часть в неположенных местах.

Фото: Илья Щербаков/Интерпресс/ТАСС