Быть может, японское спорткупе и испытывает дефицит мощности, но для рекордного дрифта оно отлично подходит и не перестает это доказывать. Автомобиль записал на свой счет еще одно мировое достижение.

В 2014 году купе с атмосферным 200-сильным двигателем и Харальдом Мюллером за рулем исполнило самый продолжительный дрифт в мире — она танцевала из стороны в сторону на протяжение 144,126 км. Это очень неслабо, но рекорд на то и установлен, чтобы его побить. Три года спустя в стандартный GT86 (единственное новшество — дополнительный топливный бак для увеличения запаса хода, установленный на месте запасного колеса) сел южноафриканский журналист Джесси Адамс и… сделал это!

За 5 часов 46 минут Адамс надрифтовал 168,502 км по площадке. Он проехал тысячу кругов, из которых в зачет пошли 952, пройденные со средней скоростью 29 км/ч. Ждем следующего рекорда!

В начале года Toyota представила обновленную GT86 для мировых рынков. У нее внутрисалонные метаморфозы, а также трековый режим, переводящий бортовую электронику в боевое состояние, и ревизии шасси.

Toyota Land Cruiser 200 — самый быстрый внедорожник в мире? Это не шутка, а реальность. Но титул получил, конечно, не стандартный автомобиль, а тюнинговый монстр мощностью свыше 2000 л.с., выжавший 370 км/ч.

Фото: Toyota