Пермский Ghost Rider: суперседан BMW M5 загорелся средь бела дня

Экспорт наоборот: наши автомобили зарубежного производства Теперь трудно представить, что советские автомобили не только экспортировали, но и производили за рубежом. Конечно, не в автомобильных державах, а в небогатых странах Азии и Восточной Европы. Да и доходность продажи лицензий и строительства заводов в братских странах была для СССР сомнительной. Но это уже совсем другой разговор... А пока интересно вспомнить, когда и какие модели стали за границей своими и как сложилась судьба предприятий, на которых выпускали советские машины. Редакционная Лада Калина и ее новые болячки Калина из парка ЗР продолжает свою спортивную карьеру. Правда, стратегия меняется: теперь упор в доработках сделаем на более бюджетные и «народные» решения. В частности, Калине вернули штатную подвеску и тормозные механизмы вместо прежних спортивных. Проверим, как поведут себя родные узлы при повышенных нагрузках. Ралли олдтаймеров глазами штурмана: молниеносное привыкание Тульская «Автострада-2017». Эти два дня запомнятся надолго и участникам, и зрителям… Мне — навсегда. До сих пор я смотрел на ретроралли со стороны. На этот раз — глазами штурмана.