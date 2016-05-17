Пермский Ghost Rider: суперседан BMW M5 загорелся средь бела дня

Синий «биммер», стартующий со светофора в языках пламени, напоминает мотоцикл главного героя фильма «Призрачный гонщик». Но у киношного байка огонь был предусмотрен конструкцией, а в случае с «эмкой» — никак нет.

BMW 5-й серии
BMW 5-й серии

BMW > 5-й серии

Возгорание — одно из самых страшных и неприятных событий для автовладельца, которое ощутил на себе пермский владелец 560-сильного суперседана BMW M5 прошлого поколения. На светофоре мотоциклист обратил его внимание на пламя, вырывающееся из-под днища. Водитель BMW втопил педаль, умчался вперед и затем, припарковавшись, приступил к пожаротушению. Со стороны все выглядело жутковато, но, по некоторым данным, автомобиль пострадал не слишком сильно, да и владелец цел.

  • Другие видео дорожных происшествий вы можете посмотреть здесь.
Фото, видео: YouTube

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Отзывы о BMW 5-й серии

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Комментарии (5)

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Статистику бы по самовозгораниям среди марок увидеть бы.
Сдаётся мне, по субъективным наблюдениям, что это немцы.

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Смотрел на YouTube продолжение сюжета ,как всегда одни зеваки вокруг стоят , на телефоны снимают ( хотя большинство не коренные жители), что же случилось с народом ?

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Да под ним «Земля горит» )))

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Иномарки надежные и не ломаются...)))

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Зайцев Виктор

сейчас вам Каплан популярно объяснит, что вы не правы )))

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