Пермский Ghost Rider: суперседан BMW M5 загорелся средь бела дня

Синий «биммер», стартующий со светофора в языках пламени, напоминает мотоцикл главного героя фильма «Призрачный гонщик». Но у киношного байка огонь был предусмотрен конструкцией, а в случае с «эмкой» — никак нет.

Возгорание — одно из самых страшных и неприятных событий для автовладельца, которое ощутил на себе пермский владелец 560-сильного суперседана BMW M5 прошлого поколения. На светофоре мотоциклист обратил его внимание на пламя, вырывающееся из-под днища. Водитель BMW втопил педаль, умчался вперед и затем, припарковавшись, приступил к пожаротушению. Со стороны все выглядело жутковато, но, по некоторым данным, автомобиль пострадал не слишком сильно, да и владелец цел. Д ругие видео дорожных происшествий вы можете посмотреть здесь Фото, видео: YouTube