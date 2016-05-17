В Jeep Wrangler — суть, конструктор на колесах — при желании можно поставить даже джиэмовскую алюминиевую «восьмерку» семейства LS, оставшись в «национальных» рамках. Альтернативный и более смелый вариант продемонстрировал американский владелец внедорожника. К слову, продающий его за 20 тыс. долларов. Отечественному двигателю он предпочел… японский. И какой! Тойотовский 2JZ-GTE объемом 3,0 л от знаменитого спорткара Supra. Мотор стандартный, за исключением впускного тракта Greddy и двух более производительных турбонагнетателей, которые повысили отдачу более чем до 350 л.с. Кстати, под одну из «улиток» пришлось прорезать капот. Среди других новшеств числится заваренный задний дифференциал, отсутствие полного привода, светодиодная оптика и всякая мелочевка. Объект для постройки спорткара с явно асфальтовым уклоном, конечно, выбран странный и не самый подходящий. Зато в оригинальности автомобилю не откажешь.
- Бывают поделки и покруче. Например, гибрид Wrangler и… Porsche 911.
- Впрочем, вовсе необязательно идти на столь экстремальные меры. Достаточно искусственно состарить Jeep, дабы он был в центре внимания.
Фото: Craiglist