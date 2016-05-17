Дрифт-машина — Jeep Wrangler с «сердцем» от Тойоты

На интернет-площадке Craiglist появился в высшей степени неожиданный тюнинг-кар на базе Jeep Wrangler TJ 1997 года выпуска. У него нет лифт-кита, хайджека и «37-х» колес, зато имеется двигатель от японского спорткара.

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Jeep > Wrangler

В Jeep Wrangler — суть, конструктор на колесах — при желании можно поставить даже джиэмовскую алюминиевую «восьмерку» семейства LS, оставшись в «национальных» рамках. Альтернативный и более смелый вариант продемонстрировал американский владелец внедорожника. К слову, продающий его за 20 тыс. долларов. Отечественному двигателю он предпочел… японский. И какой! Тойотовский 2JZ-GTE объемом 3,0 л от знаменитого спорткара Supra. Мотор стандартный, за исключением впускного тракта Greddy и двух более производительных турбонагнетателей, которые повысили отдачу более чем до 350 л.с. Кстати, под одну из «улиток» пришлось прорезать капот. Среди других новшеств числится заваренный задний дифференциал, отсутствие полного привода, светодиодная оптика и всякая мелочевка. Объект для постройки спорткара с явно асфальтовым уклоном, конечно, выбран странный и не самый подходящий. Зато в оригинальности автомобилю не откажешь.

Дрифт-машина — Jeep Wrangler с «сердцем» от Тойоты

Фото: Craiglist

Дрифт-машина — Jeep Wrangler с «сердцем» от Тойоты
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Отзывы о Jeep Wrangler

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Комментарии (1)

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