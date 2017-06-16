Kia анонсировала старт продаж нового Rio в России

После затяжного молчания фирма Kia, наконец-то, обозначила свои планы относительно главного российского бестселлера. Новый Rio поступит в продажу в третьем квартале текущего года.

Kia Rio нынешнего поколения сейчас находится на пике успеха: в мае продажи корейского седана в очередной раз выросли, укрепив его на первом месте рейтинга самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. В этой связи необходимость в преемнике, прямо скажем, вызывает сомнения: опыт со сменой поколений соплатформенного Соляриса оптимизма не внушает, новый и заметно подорожавший седан раскупают гораздо менее охотно, чем предшественника. Соломоновым решением был бы параллельный выпуск Rio разных поколений, как это делается в Китае, но все упирается в ограниченные производственные мощности завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

Производство нового Rio в России, судя по всему, уже началось — оно было анонсировано еще в марте, а сегодня пресс-служба Kia распространила сообщение о том, что продажи новинки начнутся в третьем квартале текущего года, и прикрепила к нему два дизайнерских скетча. Между тем в мае в интернет утекли неофициальные фотографии машины нового поколения российской сборки — представленным эскизам они никак не противоречат, с той поправкой, что на таких рисунках некоторые черты всегда гипертрофированы.

В плане дизайна российский Kia Rio во многом повторяет китайский, но получил оригинальное оформление передка в духе американской версии модели.

По технической части пока никаких официальных сведений нет, но очевидно, что линейка силовых агрегатов будет такой же, как у нового Соляриса.

В дилерских центрах Kia сейчас настоящий аврал: покупатели лихорадочно скупают Rio текущего поколения, понимая, что новый будет заметно дороже и не факт, что лучше, хотя производитель, разумеется, обещает прогресс по всем фронтам. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро.

В апреле на Шанхайском автосалоне новый Kia Rio предстал в образе кросс-хэтчбека — такая модификация наверняка заинтересовала бы многих российских автолюбителей. Там же отпраздновал дебют новый бюджетный седан Kia Pegas , созданный на платформе старого Rio — он будет заметно дешевле модели нового поколения, но при этом имеет современный дизайн. В июне в Китае был представлен седан Hyundai Reina — ближайший родственник Пегаса. Обе бюджетные новинки вызвали больной интерес в России, но, к сожалению, на нашем рынке в ближайшее время не появятся.

Фото: Kia