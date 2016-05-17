Леонид Ярмольник приглашает на Бош-ралли олдтаймеров

В следующее воскресенье, 25 июня, от стен Московского Кремля в шестой раз стартует ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik. Вход на праздник свободный. Фото- и видеосъемка — без ограничений.

В 10:00 на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру съедутся полсотни уникальных автомобилей-олдтаймеров, и начнется праздник для всех любителей автостарины — ретроралли Bosch Moskau Klassik.

Крупнейший в мире электротехнический концерн с самого начала своего существования и по сегодняшний день играет огромную роль в автоспорте. Кроме того, германская компания занимается производством и ремонтом электрооборудования для автомобилей любого возраста, и подобное ралли — еще один способ продемонстрировать надежность Bosch.

Шоу будут вести актер Леонид Ярмольник и эксперт автоспорта Марк Подольский. Для зрителей подготовлена призовая викторина по истории Bosch. Юных посетителей ждут гонки радиоуправляемых ретромобилей. В 12:00 — старт ретроралли. Церемония будет сопровождаться зажигательными танцами девушек-чирлидеров и красочным пневмофейерверком. Вход на праздник свободный. Фото- и видеосъемка — без ограничений.

Для участников Bosch Moskau Klassik день будет насыщен увлекательными соревнованиями. Классическое штурманское ралли на ориентирование и точность прохождения дистанции приведет экипажи от Боровицкого холма на автодром ФСО России в Старую Купавну. Там, на гоночном кольце, славящемся своим уникальным техническим оснащением, состоится завершающий этап — состязания в водительском мастерстве.

В программе конкурса — заезды пилотов с «лемановским» стартом по трассе с изменяемым коэффициентом трения поверхности, от сухого асфальта до имитации льда, соревнования в ванне аквапланнинга, упражнения по скоростному маневрированию, проверка умения набирать мгновенную скорость, специальное состязание на плите динамического заноса и, наконец, самая зрелищная часть — финальные парные заезды-поединки.

После этого своe мастерство покажут мотоциклисты Почетного эскорта ФСО России, которые исполнят показательный номер — знаменитые «танцы на мотоциклах». Завершится гоночный день награждением победителей и традиционным парадом автомобилей-участников. Одновременно с московским финиширует и аналогичное ралли в Германии — Bosch Boxberg Klassik. Проводить оба соревнования в один день стало доброй традицией, своеобразным «культурным мостом» между двумя странами, в которых чтят спортивную историю и любят старинные автомобили.

Сезон олдтаймер-ралли в разгаре! Так, 11–12 июня в Туле можно было принять участие в гонке старинных автомобилей в рамках фестиваля «Автострада».

Незадолго до этого в Москве состоялась юбилейная, 15-я гонка олдтаймеров L.U.C Chopard Classic Weekend Rally, спонсируемая знаменитым швейцарским часовым брендом.

Фото: Bosch Moskau Klassik