Более 100 муляжей машин ДПС появится на дорогах Подмосковья

«Дурилки картонные» — так водители пренебрежительно называют встречающиеся на обочинах макеты полицейских машин. Практика, однако, показывает, что они — довольно эффективное средство профилактики ряда правонарушений, особенно если это муляжи с «изюминкой», о которых в данном случае идет речь.

Подмосковная Госавтоинспекция в рамках совместного с региональным министерством транспорта проекта по снижению аварийности на дорогах и профилактики нарушений ПДД планирует чаще использовать муляжи патрульных машин ДПС. До конца 2017 года на трассах Московской области появится более сотни новых «картонок», причем автомобиль на них для большего реализма изображен в три четверти, а в «люстру» встроены проблесковые маячки красного и синего цветов, так что ночью отличить фальшивый патруль от настоящего будет практически невозможно. Как это работает, можно увидеть в коротком видеоролике, опубликованном на официальной инстаграм-страничке подмосковной полиции.

Первые 3D-макеты полицейских Фордов Фокусов уже «заступили на дежурство» — видя их, водители снижают скорость и не идут на запрещенные обгоны по встречке. Многие автолюбители и автоэксперты, к слову, считают, что муляжи куда эффективнее и гуманнее камер фотовидеофиксации, так как работают на предотвращение правонарушений, а не наказывают тех, кто их уже совершил.

Фото: 50.мвд.рф

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Комментарии (7)

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Вот это основной метод нашей пилиции: имитация бурной деятельности при помощи муляжей...

Предлагаю заменить и самих пилицейских на надувных кукол — разницы особой не будет заметно.

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Каплан Илья

А может, всё более продумано? Несколько дней постоит просто муляж патрульной машины, чтобы «усыпить бдительность» водителей, которые там часто ездят, а через несколько дней рядом в кустиках камеру замаскируют! Вот бабло-то посыпется!

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К макетам автомобилей нужно ещё сделать макеты незаконно установленных знаков «ограничение скорости 40 км/ч», макеты разметок запрещающих обгон и прочие манёвры и макеты полицейских с механической рукой показывающей всем — «остановитесь у обочины». В макеты полицейских для правдоподобности нужно вделать динамик с записанной фразой «Нарушаете! Пройдите в патрульный автомобиль», а в макеты патрульных автомобилей кроме лампочек в «люстре» нужно встроить банкоматы для решения вопроса не месте. )))

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+1
Зимин Влад

А банкомат чтобы принимал муляжи денежных купюр! )))

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Громов Сергей

Я же не написал «муляжи банкоматов». )))

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Зимин Влад

Ну кто желает, тот пускай настоящие купюры засовывает! Сумма — в зависимости от субъективной оценки правдоподобия муляжа )))

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0
Громов Сергей

Это проблема. Правда некоторыми ведомствами она уже решена. ссылкассылка
Для ГАИ даже не нужно оформление менять, всё по канону — синее, жёлтое и полосатое. Хорошо из этого только то, что денег гаишникам хватает только на «дурилки картонные»

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