Более 100 муляжей машин ДПС появится на дорогах Подмосковья

Подмосковная Госавтоинспекция в рамках совместного с региональным министерством транспорта проекта по снижению аварийности на дорогах и профилактики нарушений ПДД планирует чаще использовать муляжи патрульных машин ДПС. До конца 2017 года на трассах Московской области появится более сотни новых «картонок», причем автомобиль на них для большего реализма изображен в три четверти, а в «люстру» встроены проблесковые маячки красного и синего цветов, так что ночью отличить фальшивый патруль от настоящего будет практически невозможно. Как это работает, можно увидеть в коротком видеоролике, опубликованном на официальной инстаграм-страничке подмосковной полиции.
Первые 3D-макеты полицейских Фордов Фокусов уже «заступили на дежурство» — видя их, водители снижают скорость и не идут на запрещенные обгоны по встречке. Многие автолюбители и автоэксперты, к слову, считают, что муляжи куда эффективнее и гуманнее камер фотовидеофиксации, так как работают на предотвращение правонарушений, а не наказывают тех, кто их уже совершил.
- С 15 июня текущего года на некоторых участках десяти подмосковных трасс снижена разрешенная скорость движения.
Фото: 50.мвд.рф