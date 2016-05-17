В объектив фотографов в первую очередь неизменно попадают самые красивые и необычные машины. В дрифте на это звание претендует, наверное, каждый автомобиль. Тем более если он вдруг попадает в аварию. На этапе в Рязани это обеспечивала стена, рядом с которой участникам обязательно надо было пройти вираж — так называемая клиппинг-зона.
дрифт, Российская дрифт серия, RDSДамир Идиятулин (FORCE-CheckPiont, Toyota Altezza, №87)
Например, Дамир Идиятулин (FORCE-CheckPiont, Toyota Altezza, №87), который в результате столкновения лишился заднего бампера и крышки багажника.
дрифт, Российская дрифт серия, RDSОчень близко к стене, очень! Алексей Головня (Autoprofi Team, Nissan 200 SX, №2) против Павла Бусыгина (Toyo Tires x Gorilla Energy, Toyota Supra, №5).
В лидеры квалификации вышли Дамир Идиятулин, Евгений Лосев (Autoprofi team), Георгий «Гоча» Чивчян (ФОРВАРД АВТО).
дрифт, Российская дрифт серия, RDSАркадий Пучинин (BMW E46 Touring, №10) против Евгения Лосева (Autoprofi Team, Toyota Mark II, №85).
Правда, в финале вперед них, аккуратно вверх по сетке поднялся Илья Федоров (Tuning Factory Aimol). И всего на один балл опередил Идиятулина, благодаря чему и выиграл третий этап RDS.
дрифт, Российская дрифт серия, RDSДуэль Дамира Идиятулина (FORCE-CheckPiont, Toyota Altezza, №87) и Ильи Федорова (Tuning Factory Aimol, Nissan 180 SX, №13). Разыгрывается главный приз — победа на третьем этапе RDS.
Второе место досталось Дамиру Идиятулину, третье — Павлу Бусыгину.
дрифт, Российская дрифт серия, RDSПобедитель 3 этапа — Илья Федоров (Tuning Factory Aimol), второе место — Дамир Идиятулин (FORCE-CheckPiont, Toyota Altezza, №87), третье место — Павел Бусыгин (Toyo Tires x Gorilla Energy, Toyota Supra, №5).
Четвертый этап RDS пройдет 7–8 июля на Сочи Автодроме.
дрифт, Российская дрифт серия, RDSВ соревнованиях принимают участие две девушки, две Екатерины: уже хорошо известная Екатерина Седых (EE team, Nissan Silvia S15, №33) и новичок RDS Екатерина Набойченко (Nissan Skyline R34, №44). У Седых пока получается лучше — сказываются несколько лет выступлений в разных дрифт-сериях, однако уже второй этап она пропускает. Зато Набойченко набирается опыта и едет с самого начала сезона.
Фотографии: Эмин Джафаров