Дрифт в картинках

Дальневосточный дрифтер приезжает в Рязань и выигрывает: так прошел третий этап RDS в Рязани.

В объектив фотографов в первую очередь неизменно попадают самые красивые и необычные машины. В дрифте на это звание претендует, наверное, каждый автомобиль. Тем более если он вдруг попадает в аварию. На этапе в Рязани это обеспечивала стена, рядом с которой участникам обязательно надо было пройти вираж — так называемая клиппинг-зона.

дрифт, Российская дрифт серия, RDS Дамир Идиятулин (FORCE-CheckPiont, Toyota Altezza, №87)

Например, Дамир Идиятулин (FORCE-CheckPiont, Toyota Altezza, №87), который в результате столкновения лишился заднего бампера и крышки багажника.

дрифт, Российская дрифт серия, RDS Очень близко к стене, очень! Алексей Головня (Autoprofi Team, Nissan 200 SX, №2) против Павла Бусыгина (Toyo Tires x Gorilla Energy, Toyota Supra, №5).

В лидеры квалификации вышли Дамир Идиятулин, Евгений Лосев (Autoprofi team), Георгий «Гоча» Чивчян (ФОРВАРД АВТО).

дрифт, Российская дрифт серия, RDS Аркадий Пучинин (BMW E46 Touring, №10) против Евгения Лосева (Autoprofi Team, Toyota Mark II, №85).

Правда, в финале вперед них, аккуратно вверх по сетке поднялся Илья Федоров (Tuning Factory Aimol). И всего на один балл опередил Идиятулина, благодаря чему и выиграл третий этап RDS.

дрифт, Российская дрифт серия, RDS Дуэль Дамира Идиятулина (FORCE-CheckPiont, Toyota Altezza, №87) и Ильи Федорова (Tuning Factory Aimol, Nissan 180 SX, №13). Разыгрывается главный приз — победа на третьем этапе RDS.

Второе место досталось Дамиру Идиятулину, третье — Павлу Бусыгину.

дрифт, Российская дрифт серия, RDS Победитель 3 этапа — Илья Федоров (Tuning Factory Aimol), второе место — Дамир Идиятулин (FORCE-CheckPiont, Toyota Altezza, №87), третье место — Павел Бусыгин (Toyo Tires x Gorilla Energy, Toyota Supra, №5).

Четвертый этап RDS пройдет 7–8 июля на Сочи Автодроме.

дрифт, Российская дрифт серия, RDS В соревнованиях принимают участие две девушки, две Екатерины: уже хорошо известная Екатерина Седых (EE team, Nissan Silvia S15, №33) и новичок RDS Екатерина Набойченко (Nissan Skyline R34, №44). У Седых пока получается лучше — сказываются несколько лет выступлений в разных дрифт-сериях, однако уже второй этап она пропускает. Зато Набойченко набирается опыта и едет с самого начала сезона.

Фотографии: Эмин Джафаров