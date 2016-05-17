Unlim 500+ в фотографиях: Lamborghini Huracan, BMW M6 и ВАЗ 2102

В заезде Unlim 500+ на ½ мили ВАЗ 2102 обогнал BMW M6. И это не шутка.

Семнадцатое издание фестиваля суперкаров Unlim 500+ под Москвой не обошлось без дождя — это уже правило: какой Анлим без дождя? К счастью, шел он недолго, и трассу быстро подсушили. Чтобы на прямую могли выйти участники, а они все без исключения заслуживают пристального внимания. Хотя бы за свою красоту. Или необычность.

Unlim 500+, Дмитровский автополигон, Dragtimes Фото: Евгений Сафронов

Впервые за всю историю фестиваля Unlim 500+ на старт вышел отечественный автомобиль: известный в любительском автоспорте Степан Крумилов решил поразить зрителей и других участников неожиданным выбором — ВАЗ 2102. Техника, конечно, переделана, усилена, двигатель — ВАЗ двенадцатого поколения, 16-клапанный, с установленной турбиной от Mitsubishi Lancer Evo 9. В общей сложности мощность мотора теперь приближается к 320–350 л.с. Не дотягивает до критерия фестиваля — не менее 500 сил под капотом, — поэтому выступал Степан вне зачета, в первую очередь с целью проверить возможности автомобиля. Получился отличный промо-заезд — зрители были в восторге.

Unlim 500+, Дмитровский автополигон, Dragtimes «Эпатажмобиль» Степана Крумилов в «накопителе» перед стартом.

В одном из тренировочных заездов Степану опередить «заряженный» BMW M6. Пусть и на промежуточной отметке в ¼ мили. Так и хочется добавить: шок, скандал. Правда, затем на ВАЗ 2102 отказала коробка передач, и Крумилов пересел на более привычный Chevrolet Corvette.

Unlim 500+, Дмитровский автополигон, Dragtimes Когда «эпатажмобиль» сломался и вынужден пересесть на Chevrolet Corvette.

Фестиваль в этом году проходил в статусе Чемпионата Москвы по дрэг-рейсингу. Как отметили организаторы, это проба пера — соревнований такого уровня в столичном регионе нет. В первую очередь из-за проблем с трассами. Точнее, из-за их отсутствия. Возможно они появятся в будущем.

Unlim 500+, Дмитровский автополигон, Dragtimes

В семнадцатом Unlim 500+ приняло участие пятьдесят автомобилей самых известных марок суперкаров и в доработке нескольких мастерских, но призовой подиум поделили между собой «выходцы» ателье Gosha Turbo Tech.

Unlim 500+, Дмитровский автополигон, Dragtimes Тот самый «Люцифер»: Nissan GTR (R35) Gosha Turbo Tech Lucifer, пилот — Андрей Тюриков. Фото: Евгений Сафронов.

Победа в абсолютном зачете досталась Агустину Моралес-Эскомилье на Lamborghini Huracan LP610–4.

Lamborghini Huracan LP610–4 Gosha Turbo Tech GTT 1000 на выходе с ½ мили показал скорость в 337,39 км/ч.

Второе место у Андрея Тюрикова на Nissan GTR (R35) — и тоже автомобиле, над которым «колдовал» Gosha Turbo Tech. Прозвище у этого Nissan запоминающееся: Люцифер (Lucifer). Не добавило ли оно дополнительных сил мотору?

Третий результат показал Олег Белоусов на Lamborghini Huracan LP610–4 Gosha Turbo Tech GTT 1000.

Unlim 500+, Дмитровский автополигон, Dragtimes Тройка призеров Агустин Моралес-Эскомильяв абсолютном зачете: Lamborghini Huracan LP610–4 Gosha Turbo Tech GTT 1000, Nissan GTR (R35) Gosha Turbo Tech Lucifer, Lamborghini Huracan LP610–4 Gosha Turbo Tech GTT 1000.

Фотографии: пресс-служба Unlim 500+, Евгений Сафронов.