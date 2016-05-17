Под Санкт-Петербургом проходят испытания Киа Рио нового поколения, который в третьем квартале выходит на российский рынок. Спешим поделиться первыми подробностями о новинке.

Киа Рио 2017

Только вчера российское представительство компании Kia распространило первые официальные изображения нового Рио, дополнив релиз информацией о сроках начала продаж модели очередного поколения, а сегодня главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков уже принимает участие в тест-драйве предсерийного автомобиля.

Чем новичок, кузов которого до поры скрыт под маскировочной пленкой, отличается от предшественника и в каких комплектациях он поступит в салоны дилеров?

Киа Рио 2017

Рио в новом поколении прибавил в длине и ширине 23 и 40 мм соответственно, на 30 мм выросла колесная база. Как и соплатформенный Солярис, автомобиль предложат с двумя двигателями, рабочим объемом 1,4 и 1,6 л, мощностью 100 и 123 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатые автоматическая и механическая.

В списке оснащения — навигация AVN 5.0, модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев всех сидений, климат-контроль, приборная панель Supervision, кожаный салон.

Как едет новый Рио? Скоро расскажем. Следите за нашими публикациями!

Фото: Kia