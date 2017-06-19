Преимущество микроавтомобилей очевидно. Они экономичные, им требуется крошечное пространство для временных пристанищ, плюс ко всему высокая маневренность и возможность при необходимости просочиться в самые неожиданные места. Например, в двери магазина.

Всего одна минута, и ничто в интерьере магазина китайского города Чжэньцзян не напоминает о присутствии здесь smart fortwo. Не осталось даже следов шин на белоснежном полу! Зато сохранилась видеозапись с камеры наблюдения, поставившая полмира на уши.

Достаточно широкие двери магазина были раскрыты, и в них аккуратно заехал smart. Встал себе между полок с товаром и стоит. Водитель не пьяный и не обкуренный, а просто потерявший надежду найти место для парковке. К тому же в этот момент на улице шел дождь. Продавец засуетился, но вовсе не из-за острого желания вызвать суровых местных полисменов. Просто отчаянный малый за рулем попросил его обслужить по-быстрому. Сотрудник магазина выполнил просьбу, помог выехать обратно, да еще и, судя по всему, удачи пожелал. Вот такие они, эти китайцы.

Образцовый заезд в помещение недавно продемонстрировали парни на полноразмерном пикапе Toyota Tundra. Они штурмовали армейский магазин полным ходом, да еще и на угнанном автомобиле.

Фото, видео: YouTube