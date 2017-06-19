Комментарий ГИБДД: о перевозке детей, лишении прав, «секретных» камерах, путевых листах Должны ли предупреждать о передвижных камерах фотовидеофиксации нарушений? В каких случаях инспектор ДПС может наказать водителя за отсутствие путевого листа? Что будет, если лишенный водительских прав вместо сдачи документа заявит об его утере и продолжит ездить за рулем? Когда внесут изменения в правила перевозки детей в автомобиле? Почему Собянин не внедряет самый действенный способ борьбы с пробками? Проблема заторов на дорогах присутствует во всех мегаполисах мира, и исключений тут нет. Бороться с пробками можно не только непопулярными методами, но и используя электронный разум. 7 проверенных способов уничтожить АЗС Вам не нравятся бензоколонки, где водителям не дают заправлять машины самостоятельно? Мне тоже не нравились — пока я не сделал эту подборку видео.