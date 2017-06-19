Автомобиль прилетел в лобовуху — жесть как она есть

На видеорегистратор переполненного людьми автобуса попали шокирующие кадры: машина со встречной полосы взмыла в воздух и врезалась в его лобовое стекло. Автомобиль — не муха, и весело не будет.

Японское шоссе, съемка ведется из автобуса. Погода солнечная, дорога полупустая. Все изменилось за считаные секунды: машина со встречной полосы налетела на ограждение и в полете боком снесла переднюю часть заполненного людьми автобуса.



Удар был страшный, но погибший в этом столкновении только один — 62-летний водитель «летающей» машины Масамицу Икума. В автобусе, в котором находилось 44 пассажира, водитель, экскурсовод и кондуктор, пострадало 45 человек.

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Фото, видео: YouTube

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