Японское шоссе, съемка ведется из автобуса. Погода солнечная, дорога полупустая. Все изменилось за считаные секунды: машина со встречной полосы налетела на ограждение и в полете боком снесла переднюю часть заполненного людьми автобуса.
Удар был страшный, но погибший в этом столкновении только один — 62-летний водитель «летающей» машины Масамицу Икума. В автобусе, в котором находилось 44 пассажира, водитель, экскурсовод и кондуктор, пострадало 45 человек.
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Фото, видео: YouTube