Почему Собянин не внедряет самый действенный способ борьбы с пробками? Проблема заторов на дорогах присутствует во всех мегаполисах мира, и исключений тут нет. Бороться с пробками можно не только непопулярными методами, но и используя электронный разум. 7 проверенных способов уничтожить АЗС Вам не нравятся бензоколонки, где водителям не дают заправлять машины самостоятельно? Мне тоже не нравились — пока я не сделал эту подборку видео. Экспорт наоборот — как ВАЗы и ГАЗы производили за рубежом Теперь трудно представить, что советские автомобили не только экспортировали, но и производили за рубежом. Конечно, не в автомобильных державах, а в небогатых странах Азии и Восточной Европы. Да и доходность продажи лицензий и строительства заводов в братских странах была для СССР сомнительной. Но это уже совсем другой разговор... А пока интересно вспомнить, когда и какие модели стали за границей своими и как сложилась судьба предприятий, на которых выпускали советские машины.