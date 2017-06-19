Новым начальником ГИБДД стал мастер гиревого спорта

Итак, вместо отправленного в отставку 29 марта 2017 года Виктора Нилова начальником Госавтоинспекции с 18 июня стал генерал-майор полиции Михаил Черников, сообщается в указе президента.
Напомним, Виктор Нилов возглавлял ГИБДД шесть лет, с 2011 года, но как позже объяснил это решение глава МВД Владимир Колокольцев, наступает такой возраст, когда «руководитель переходит на другую рабочую ступень». С тех пор должность главы ведомства оставалась вакантной, хотя слухи о назначении Черникова в СМИ уже ходили.
Михаилу Юрьевичу Черникову 43 года, он родился в городе Ачинск Красноярского края. Его отец был электрослесарем, мать — инженером.Учился в Красноярском инженерно-строительном институте, а позже окончил Красноярский государственный университет по специальности «юрист».
В ГИБДД работает с 1995 г., начав с должности госавтоинспектора дорожного надзора отдела ГУ УВД г. Ачинска. Постепенно двигался по служебной лестнице, занимая посты командира роты Дорожно-постовой службы, начальника отдела ГИБДД, заместителя начальника управления — начальника отдела кадров, начальника милиции общественной безопасности УВД г. Ачинска и начальника Управления ГИБДД ГУВД Красноярского края. С 5 февраля 2015 года указом президента назначен начальником УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Женат, супруга Черникова в 2006 году работала в полиции старшим инспектором общественной безопасности. В семье воспитывают двух сыновей. Новый глава ГИБДД увлекается дзюдо, кроме того, он мастер спорта СССР по гиревому спорту.
- Отставка прежнего главы Виктора Нилова для многих стала неожиданностью, хотя ему на тот момент уже исполнилось 62 года. Вопрос о преемнике решался более двух месяцев.
- Напомним также, что Виктор Нилов не одобрил работу первой пешеходной камеры фотовидеофиксации, установленной в Москве, и на запрос депутата Ярослава Нилова ответил, что до окончания проверки алгоритма работы комплекса она будет отключена.
Фото: ТАСС