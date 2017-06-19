Новым начальником ГИБДД стал мастер гиревого спорта

Госавтоинспекцию РФ возглавил, как и предполагалось ранее, генерал-майор полиции Михаил Черников. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Итак, вместо отправленного в отставку 29 марта 2017 года Виктора Нилова начальником Госавтоинспекции с 18 июня стал генерал-майор полиции Михаил Черников, сообщается в указе президента.

Напомним, Виктор Нилов возглавлял ГИБДД шесть лет, с 2011 года, но как позже объяснил это решение глава МВД Владимир Колокольцев, наступает такой возраст, когда «руководитель переходит на другую рабочую ступень». С тех пор должность главы ведомства оставалась вакантной, хотя слухи о назначении Черникова в СМИ уже ходили.

Михаилу Юрьевичу Черникову 43 года, он родился в городе Ачинск Красноярского края. Его отец был электрослесарем, мать — инженером.Учился в Красноярском инженерно-строительном институте, а позже окончил Красноярский государственный университет по специальности «юрист».

В ГИБДД работает с 1995 г., начав с должности госавтоинспектора дорожного надзора отдела ГУ УВД г. Ачинска. Постепенно двигался по служебной лестнице, занимая посты командира роты Дорожно-постовой службы, начальника отдела ГИБДД, заместителя начальника управления — начальника отдела кадров, начальника милиции общественной безопасности УВД г. Ачинска и начальника Управления ГИБДД ГУВД Красноярского края. С 5 февраля 2015 года указом президента назначен начальником УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Женат, супруга Черникова в 2006 году работала в полиции старшим инспектором общественной безопасности. В семье воспитывают двух сыновей. Новый глава ГИБДД увлекается дзюдо, кроме того, он мастер спорта СССР по гиревому спорту.

Отставка прежнего главы Виктора Нилова для многих стала неожиданностью, хотя ему на тот момент уже исполнилось 62 года. Вопрос о преемнике решался более двух месяцев.



Напомним также, что Виктор Нилов не одобрил работу первой пешеходной камеры фотовидеофиксации, установленной в Москве, и на запрос депутата Ярослава Нилова ответил, что до окончания проверки алгоритма работы комплекса она будет отключена.



Фото: ТАСС