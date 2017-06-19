Приморцы идут на митинг: с терминалами ЭРА-ГЛОНАСС опять проблемы

Руководство АО «ГЛОНАСС» и власти Приморья обещали в краткие сроки обеспечить регион заветными «кнопками», однако таможня опять забита подержанными автомобилями из Японии, терминалов катастрофически не хватает, очередь движется медленно, автомобилисты готовятся бастовать.

Отчаявшиеся автомобилисты уже стали прибегать к услугам компаний-посредников, не уполномоченных продавать упрощенные терминалы ЭРА-ГЛОНАСС, эти фирмы могут лишь устанавливать оборудование, а приобретать его можно пока только в двух официально аккредитованных центрах — «Сумотори-Авто» и «Волтон Менеджмент Рус», но там устройства также в дефиците. В АО «ГЛОНАСС» отчитались, что к концу мая отправили во Владивосток 5200 терминалов, сообщает newsvl.ru, однако до «Суматори» дошло 2350 кнопок, а представитель «Волтон Менеджмент Рус», количество принятых терминалов оценить затруднился, но поскольку с этой фирмой соглашение было заключено позже, то и количество устройств там существенно ниже. То есть часть терминалов «растворилась в воздухе». Зато их активно начали предлагать спекулянты по 50–80 тысяч рублей, в то время как официальная цена с установкой была заявлена в районе 27 тысяч рублей.

И люди уже начали их приобретать, только вот покупка таких устройств через посредников является нелигитимной, и хотя устройства устанавливаются по всем правилам, ПТС на такие автомобили в будущем могут аннулировать.

Автомобилисты, а особенно мелкий бизнес, занимающийся перегоном и продажей машин из Японии и несущий большие убытки из-за хранения автомобилей на парковке таможни, готовит иски и судебные разбирательства. Кроме того, рядовые автомобилисты планируют выйти 18 июня на митинг за отмену обязательного оборудования всех поступающих в обращение автомобилей терминалами ЭРА-ГЛОНАСС.

Мало того, один автомобилист, счастливый обладатель заветной «кнопки», решил проверить корректность работы устройства и позвонил в колл-центр, чтобы сверить информацию. Судя по ролику, оператор не смогла правильно определить ни местоположение, ни марку автомобиля. Так она подтвердила провокационную информацию владельца, что модель автомобиля — Toyota Crown, хотя на самом деле в ролике фигурирует Toyota Spade. Впрочем, практически невозможно проверить, не является ли провокацией сам ролик.

Ранее администрация Приморского края обещала бороться со спекуляцией «тревожными кнопками». Пока устройства в дефиците, решено было распределять их между физическими и юридическими лицами в соотношении 30 к 70.

Ранее ГЛОНАСС отрапортовал, что 3 мая был принят тысячный «боевой» вызов в колл-центре системы ЭРА-ГЛОНАСС. На самом деле вызовов, в том числе ложных, было намного больше, тут речь идет именно о тех ситуациях. когда действительно требовалась скорая помощь оперативных служб.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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