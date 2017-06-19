Приморцы идут на митинг: с терминалами ЭРА-ГЛОНАСС опять проблемы

Руководство АО «ГЛОНАСС» и власти Приморья обещали в краткие сроки обеспечить регион заветными «кнопками», однако таможня опять забита подержанными автомобилями из Японии, терминалов катастрофически не хватает, очередь движется медленно, автомобилисты готовятся бастовать.

Отчаявшиеся автомобилисты уже стали прибегать к услугам компаний-посредников, не уполномоченных продавать упрощенные терминалы ЭРА-ГЛОНАСС, эти фирмы могут лишь устанавливать оборудование, а приобретать его можно пока только в двух официально аккредитованных центрах — «Сумотори-Авто» и «Волтон Менеджмент Рус», но там устройства также в дефиците. В АО «ГЛОНАСС» отчитались, что к концу мая отправили во Владивосток 5200 терминалов, сообщает newsvl.ru, однако до «Суматори» дошло 2350 кнопок, а представитель «Волтон Менеджмент Рус», количество принятых терминалов оценить затруднился, но поскольку с этой фирмой соглашение было заключено позже, то и количество устройств там существенно ниже. То есть часть терминалов «растворилась в воздухе». Зато их активно начали предлагать спекулянты по 50–80 тысяч рублей, в то время как официальная цена с установкой была заявлена в районе 27 тысяч рублей.

И люди уже начали их приобретать, только вот покупка таких устройств через посредников является нелигитимной, и хотя устройства устанавливаются по всем правилам, ПТС на такие автомобили в будущем могут аннулировать.

Автомобилисты, а особенно мелкий бизнес, занимающийся перегоном и продажей машин из Японии и несущий большие убытки из-за хранения автомобилей на парковке таможни, готовит иски и судебные разбирательства. Кроме того, рядовые автомобилисты планируют выйти 18 июня на митинг за отмену обязательного оборудования всех поступающих в обращение автомобилей терминалами ЭРА-ГЛОНАСС.

Мало того, один автомобилист, счастливый обладатель заветной «кнопки», решил проверить корректность работы устройства и позвонил в колл-центр, чтобы сверить информацию. Судя по ролику, оператор не смогла правильно определить ни местоположение, ни марку автомобиля. Так она подтвердила провокационную информацию владельца, что модель автомобиля — Toyota Crown, хотя на самом деле в ролике фигурирует Toyota Spade. Впрочем, практически невозможно проверить, не является ли провокацией сам ролик.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Видео: YouTube

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Комментарии (8)

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В стране, в которой скорая едет к экстренному больному и младенцам с температурой 40 час с плюсом, вводить кнопку экстренной помощи в авто по меньшей мере — кощунство. Таким макаром нам впаривать тормозной парашют, катапультное кресло и флаг с символикой ЕР начнут. ФуФуФу

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0

Давно пора поднять цены на установку «Эры Глонас» на инохлам до 300 000 —500 000 руб.... Если есть желающие купить старый инохлам пусть раскошеливаются.
Давно зреет закон о запрете на регистрационные действия автомобилей с неправильным рулем — все это остановит любой импорт инохлама... т.к. никто не будет его покупать...
Многие говорят о качестве: какое может быть качество у распиленного и вновь сваренного рукожопым сварщиком автомобиль? Это даже не конструктор...
Я ничего не имею против «правильных» иномарок...
Может на Дальнем Востоке пора менять направление бизнеса с ввоза инохлама в страну на производство чего-нить полезного. Согласен если это будут заводы по производству автомобилей, судоверфи и.т.д. А также развитие тяж. пром.а
А то привыкли из ничего получать деньги... Купили б... за дешево, продали за дорого... коммерсанты б...
Лучше я буду ездить на новенькой Весте (в моем случае на новом Патриоте), чем на старой проперженой японцами иномарке, распиленной и хз как сваренной обратно, но с прикрученной к ней ржавыми саморезами «Эрой»...
ИМХО
:)))

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-2
Рыжий Леонид

Вы случайно не читали блог первого ДромоПатриота?:))
Он на эвакуаторе и буксире времени провел больше, чем на своих колесах:)))
Кого вы лечите, Врунид?

УАЗ — кусок небезопасного распилооткатного отстоя, как и ВАЗики в массе своей. Хотят люди пользовать б/у японцев — кто вы такой, чтобы им это запрещать? Путриотина. Фу.

Ваш Патриот новым опаснее 20-летнего TLC.
Cмиритесь, Врунид.

А с какой стороны руль — это не важно. У Макларена F1 он вообще по центру.
Что же с ним делать-то? Запретить во всех странах мира?:)))

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+1

Видимо в Приморье придется «продвигать» ЭРУ-ГЛОНАСС с помощью Росгвардии и ОМОНа)))))

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0

Типа, они рассчитывали, что люди на ДВ отпугнутся стоимостью кнопки и начнут покупать ВАЗики... а люди не начали.
Кто бы мог подумать??!!:))))

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0

Так для того эру-глонасс и придумали, чтобы не везли б/у.
Вот только как снабдить Дальний Восток автомобилями которые будут хотя бы не хуже б/у японцев не подумали.

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0
Зимин Влад

А на самом то деле, такие автомобили есть... тех же японцев производство, только с установленной Эрой и правильным рулем. Да они стоят дороже т.к. эти автомобили новые, а не хлам с японских свалок....

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Рыжий Леонид

Я хочу машину которая производится только с правым рулём и я бы с радостью купил её с левым но...

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