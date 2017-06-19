Новый хэтчбек VW Polo — слишком хорош для России и США

Компания Volkswagen представила в Берлине шестое поколение хэтчбека Polo. Он должен ни много ни мало завоевать лидерство в европейском В-классе.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

В прошлом году Polo разошелся в Европе тиражом 308 561 экземпляр, немного недотянув до лидера В-класса — французского Renault Clio (продано 315 115 штук). Однако в этом году резко рванула вперед фордовская Fiesta и уже успела обогнать по продажам не только Clio и Polo, но и бессменного на протяжении многих лет абсолютного европейского бестселлера — VW Golf.

Задача нового Polo — вернуть лидерство марке Volkswagen как в малом классе, так и в абсолютном зачете. Для этого у него есть все необходимое и, прежде всего, просторный кузов: колесная база выросла с 2456 до 2564 мм, длина — с 3972 до 4053 мм, объем багажника — с 280 до 351 л. В сущности, Polo шестого поколения стал таким же вместительным, как Golf четвертого. В основе нового Polo — платформа MQB, которая, кажется, используется уже везде, где только можно, от соразмерного хэтчбека SEAT Ibiza до кроссовера-гиганта VW Teramont.

Снаружи новый хэтчбек — типичный Volkswagen, но есть и своя изюминка: волнообразные светодиодные ободки в фарах. В салоне щиток приборов и экран мультимедийной системы визуально объединены в единый блок, при этом центральная консоль слегка развернута в сторону водителя.

Линейка силовых агрегатов состоит из бензиновых двигателей мощностью от 65 до 150 л.с. и двух дизелей мощностью 80 и 95 л.с., коробки передач — 5- и 6-ступенчатая МКП либо 7-ступенчатый робот DSG. Особняком стоит заряженная версия Polo GTI c мотором 2.0 TSI (200 л.с.) с оригинальным внешним декором и по-особому настроенной подвеской.

Volkswagen Polo GTI
Volkswagen Polo GTI

В Европе продажи нового Polo стартуют в октябре по цене от 12 975 евро за базовую 5-дверную версию с бензиновым мотором (трехдверок больше не будет). В России хэтчбеки шестого поколения продаваться не будут — такой тип кузова у нас считается нишевым в принципе, а не только в В-классе, заниматься его локализацией нет смысла. Любопытно, что не увидят новый Polo и американцы: в США сегмент хэтчбеков малого класса развит лучше, чем у нас, но на фоне местных конкурентов Polo оказался бы слишком технически продвинутым и дорогим.

Зато в нашей стране рано или поздно появится новый седан Polo на платформе MQB — в марте в интернете появилось его первое изображение.

  • На прошлой неделе Volkswagen предложил в России бюджетный спортпакет для седана Polo калужской сборки.
  • В мае Volkswagen представил в Европе заряженную версию GTI своего самого маленького хэтчбека up!

Новый хэтчбек VW Polo — слишком хорош для России и США

Фото: Volkswagen

Новый хэтчбек VW Polo — слишком хорош для России и США
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Отзывы о Volkswagen Polo (3)

Volkswagen 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Автомобиль тёплый, быстро выходит на рабочую температуру при минусе за бортом.В салоне тихо, только на оборотах выше 4000 появляется "рык" движка.Дворники чистят нормально и поднимаются без проблем,(надо внимательно читать инструкцию)

Недостатки:

Пока ненашел.

Комментарий:

багажник открывается из салона кнопкой и кнопкой на брелке, если кто не хочет пачкать руки (опять же надо внимательно читать "мануал"). Тем кто хочет идеальную эргономику могу посоветовать авто премиум класса, этот автомобиль на 100% соответствует соотношению цена- качество.

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Комментарии (8)

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Ну что сказать... если ФВ продолжит играться с TSI/DSG, то в РФ в бюджетном сегменте больших продаж ожидать не следует. То, что хэтчи у нас не в почете — понятно: они маленькие — атомобиль должен быть универсальным пусть и ценой удобства погрузки-выгрузки, и про универсал понятно: он был бы тупо дороже. А в семействе Поло/Рапид его и нет.
Первый признак станы третьего мира — преобладание седанов в эконом-классе.
Интересно, почему америкосов тоже обделили?

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0
Каплан Илья

Самый маленький VW продающийся в США это Golf с мотором 1,8 TSI, машины меньше размером там не пользуются спросом. У них машины размером с Ford Focus — «girls car».
А в России из-за народной любви к седанам нормальный европейский автомобиль уже и не купишь. Хорошо хоть корейцы пока их продают.

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-1
Каплан Илья

Ну если вы мните себя человеком третьего сорта — наверное это так и есть, не буду спорить
:)))

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0

Жаль, что в России не будет продаваться даже под заказ.

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+2
Зимин Влад

Не жаль. Без локализации цена будет на него от миллиона руб., кому он нужен за такие деньги и с такими агрегатами (1,0; 1,0 tsi; 1,4 tsi и dsg коробки)?
Лучше подождем новый поло седан.

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+3
Владимир

Такой автомобиль нужен например мне. Последняя IBIZA мне очень нравится. Тем более, что последнее поколение европейского В-класса от VW по ширине уже почти догнало С-класс.

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+4
Зимин Влад

И вы готовы купить в России такой Поло по цене Октавии?

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0
Слава

Готов C мотором 150 л.с. и механикой. Такая комплектация Ibiza продаётся в Европе, думаю и у Polo будет. И стоит уточнить дороже какой Октавии. Седаны и седаноподобные кузова меня не интересуют в принципе, а универсал Октавия, на который я могу посмотреть, стоит намного больше локализованных моделей.

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0