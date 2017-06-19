Компания Volkswagen представила в Берлине шестое поколение хэтчбека Polo. Он должен ни много ни мало завоевать лидерство в европейском В-классе.

В прошлом году Polo разошелся в Европе тиражом 308 561 экземпляр, немного недотянув до лидера В-класса — французского Renault Clio (продано 315 115 штук). Однако в этом году резко рванула вперед фордовская Fiesta и уже успела обогнать по продажам не только Clio и Polo, но и бессменного на протяжении многих лет абсолютного европейского бестселлера — VW Golf.

Задача нового Polo — вернуть лидерство марке Volkswagen как в малом классе, так и в абсолютном зачете. Для этого у него есть все необходимое и, прежде всего, просторный кузов: колесная база выросла с 2456 до 2564 мм, длина — с 3972 до 4053 мм, объем багажника — с 280 до 351 л. В сущности, Polo шестого поколения стал таким же вместительным, как Golf четвертого. В основе нового Polo — платформа MQB, которая, кажется, используется уже везде, где только можно, от соразмерного хэтчбека SEAT Ibiza до кроссовера-гиганта VW Teramont.

Снаружи новый хэтчбек — типичный Volkswagen, но есть и своя изюминка: волнообразные светодиодные ободки в фарах. В салоне щиток приборов и экран мультимедийной системы визуально объединены в единый блок, при этом центральная консоль слегка развернута в сторону водителя.

Линейка силовых агрегатов состоит из бензиновых двигателей мощностью от 65 до 150 л.с. и двух дизелей мощностью 80 и 95 л.с., коробки передач — 5- и 6-ступенчатая МКП либо 7-ступенчатый робот DSG. Особняком стоит заряженная версия Polo GTI c мотором 2.0 TSI (200 л.с.) с оригинальным внешним декором и по-особому настроенной подвеской.

Volkswagen Polo GTI

В Европе продажи нового Polo стартуют в октябре по цене от 12 975 евро за базовую 5-дверную версию с бензиновым мотором (трехдверок больше не будет). В России хэтчбеки шестого поколения продаваться не будут — такой тип кузова у нас считается нишевым в принципе, а не только в В-классе, заниматься его локализацией нет смысла. Любопытно, что не увидят новый Polo и американцы: в США сегмент хэтчбеков малого класса развит лучше, чем у нас, но на фоне местных конкурентов Polo оказался бы слишком технически продвинутым и дорогим.

Зато в нашей стране рано или поздно появится новый седан Polo на платформе MQB — в марте в интернете появилось его первое изображение.

На прошлой неделе Volkswagen предложил в России бюджетный спортпакет для седана Polo калужской сборки.

калужской сборки. В мае Volkswagen представил в Европе заряженную версию GTI своего самого маленького хэтчбека up!

Фото: Volkswagen