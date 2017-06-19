Действие происходит в Польше, но с таким же успехом это могло произойти в любом дворе в любой части мира. Просто забавная сценка, которую наблюдают из окна жители дома: маневрирует местный пенсионер.

Оговоримся сразу: ну кто так ставит машины! Наверное, по этому поводу ворчал пенсионер, Fiat Seicento которого буквально «зажали» во дворе местные автовладельцы. Но дед вовсе не лыком шит, он знает, что такое выехать с толкача, и поскольку автомобильчик малогабаритный и нетяжелый, с успехом осуществляет задуманное. В польском сообществе автомобилистов Notomoto.pl недоумевают: как он в свое время смог получить водительские права? И как он при таком «умении» вообще ездит по дорогам? Но, может быть, просто дело в возрасте — то, что с легкостью делаешь в 20 лет, не так просто дается в 70. Впрочем, силу дедок явно не растерял, в чем можно убедиться, просмотрев этот ролик.

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Видео: YouTube