Ульяновский автомобильный завод заявил о снижении цен на популярный внедорожник. Минимальная цена теперь 699 тысяч рублей.

C июня Ульяновский автозавод предлагает УАЗ Патриот по более выгодным розничным ценам. Производство автомобиля удалось сделать более эффективным, а заодно и оптимизировать расходы, говорится в официальном пресс-релизе предприятия.

Так, автомобиль в начальной версии «Классик» подешевел на 50 тыс. рублей. Автомобиль с раздаточной коробкой УАЗ и трансмиссионным стояночным тормозом теперь обойдется в 699 тыс. рублей. В оснащение автомобиля в этой версии входят электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD и функция «вежливый водитель».

Комплектация «Стандарт» обойдется в 759 тыс. рублей, таким образом, снижение цены составило 58 тыс. рублей. В этой версии автомобиль оснащен раздаточной коробкой с электромеханическим приводом, двумя подушками безопасности и многим другим.

Комплектация «Комфорт» подешевела на 30 тыс. рублей и за нее просят теперь 899 тыс. рублей, «Привилегия» — на 20 тыс. (989 тыс. рублей) и топовая «Стиль» — на 20,9 тыс. (стоимость комплектации — 1 039 000 рублей).

Если еще удастся воспользоваться программами утилизации или trade—in, скидка может дойти до 80 тыс. рублей.

Не успели представить рестайлинговый УАЗ Патриот, как внедорожник ждет следующее обновление. В чем оно будет заключаться, рассказывает наш автор в материале «Каким он будет?». Если говорить в двух словах, то появится долгожданный автомат и будет модернизирован мотор.

Обновленный УАЗ Патриот публике представили в октябре прошлого года. У автомобиля появился единый топливный бак, новая «приборка», мультифункциональный руль, климат-контроль и возможность блокировки заднего межколесного дифференциала. Тем не менее недовольные усовершенствованиями все же нашлись.



Фото: УАЗ