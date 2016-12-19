УАЗ снизил цены на Патриот — можно сэкономить 20–58 тысяч

Ульяновский автомобильный завод заявил о снижении цен на популярный внедорожник. Минимальная цена теперь 699 тысяч рублей.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

C июня Ульяновский автозавод предлагает УАЗ Патриот по более выгодным розничным ценам. Производство автомобиля удалось сделать более эффективным, а заодно и оптимизировать расходы, говорится в официальном пресс-релизе предприятия.

Так, автомобиль в начальной версии «Классик» подешевел на 50 тыс. рублей. Автомобиль с раздаточной коробкой УАЗ и трансмиссионным стояночным тормозом теперь обойдется в 699 тыс. рублей. В оснащение автомобиля в этой версии входят электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD и функция «вежливый водитель».

Комплектация «Стандарт» обойдется в 759 тыс. рублей, таким образом, снижение цены составило 58 тыс. рублей. В этой версии автомобиль оснащен раздаточной коробкой с электромеханическим приводом, двумя подушками безопасности и многим другим.

Комплектация «Комфорт» подешевела на 30 тыс. рублей и за нее просят теперь 899 тыс. рублей, «Привилегия» — на 20 тыс. (989 тыс. рублей) и топовая «Стиль» — на 20,9 тыс. (стоимость комплектации — 1 039 000 рублей).

Если еще удастся воспользоваться программами утилизации или tradein, скидка может дойти до 80 тыс. рублей.

  • Не успели представить рестайлинговый УАЗ Патриот, как внедорожник ждет следующее обновление. В чем оно будет заключаться, рассказывает наш автор в материале «Каким он будет?». Если говорить в двух словах, то появится долгожданный автомат и будет модернизирован мотор.
  • Обновленный УАЗ Патриот публике представили в октябре прошлого года. У автомобиля появился единый топливный бак, новая «приборка», мультифункциональный руль, климат-контроль и возможность блокировки заднего межколесного дифференциала. Тем не менее недовольные усовершенствованиями все же нашлись.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (7)

УАЗ 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

проходимость.комфорт особенно задним пассажирам.хорошая комплектация лимитед

Недостатки:

Неудовлетворительная заводская сборка.Плохая шумо и теплоизоляция-греется тунель

Комментарий:

у меня два бака.всегда заправляю только левый-никаких проблем в этом плане нет.зря подвесили бак ниже рамы-можно оборвать

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Комментарии (3)

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То есть, расходы на производство сократили на 40–120К.
Интересно, на чем сэкономили?

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-11
Каплан Илья

На деталях покупаемых за валюту, в связи с откатившимся курсом.

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+4
Безымянный

Правда?
А пруфы будут?
И, кстати, что это еще за детали за валюту в отечественном квадроцикле с надписью Patriot?
Он же должен быть вырублен из единого куска высокопрочного отечественного чугуния!

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-10