Продается уникальная коллекция раллийных автомобилей

В августе в Калифорнии на аукционе Bonhams будут выставлены на продажу семь раллийных автолегенд, причем шесть из них — из культовой группы В!

Ажиотаж среди автоколлекционеров вызвало известие о грядущих лотах аукциона Bonhams, который пройдет 18 августа этого года в расположенном в пригороде калифорнийского Монтерея гольф-клубе. Особой пикантности торгам придаст тот факт, что раллийные машины продаются без резерва, а значит в любом случае обретут новых владельцев.

Итак, вот они, семь красавцев:

Lancia Stratos HF Stradale. Узнаете «шестерочные» приборы?

Lancia Stratos HF Stradale (1975 года выпуска) — эта модель была специально спроектирована для ралли, на ее счету три первых места в Кубке конструкторов — в 1974, 1975 и 1976 годах.

Lancia Rally 037 Stradale

Lancia Rally 037 Stradale (1983) — один из первенцев группы В, на ней команда Lancia завоевала кубок конструкторов в 1983 году.

Peugeot 205 Turbo 16

Peugeot 205 Turbo 16 (1985) — пример удачной адаптации дорожной машины к ралли путем ее полной перекомпоновки. Итог: два чемпионских титула — в 1985 и 1986 годах.

Audi Sport Quattro S1

Audi Sport Quattro S1 (1985) — укороченная версия легендарной Audi Quattro, на которой были завоеваны чемпионские титулы в 1983 и 1984 годах.

Lancia Delta S4 Stradale

Lancia Delta S4 Stradale (1985) — обладатель неофициального титула самого брутального болида группы В.

Ford RS200 Evolution

Ford RS200 (1986) и Ford RS200 Evolution (1986) — технически самая изощренная машина группа В (двигатель сзади, коробка передач спереди). Именно из-за нее в 1986 году группу В и прикрыли как слишком опасную: на ралли Португалии Ford RS200 въехал в толпу зрителей — трое погибших, десятки раненых, а на Корсике RS200 вылетел с трассы и загорелся — пилот и штурман погибли. И все же, несмотря на дурную славу, Ford RS200 — отличное пополнение для коллекции, и цена на них во время торгов дойдет как минимум до шестизначной отметки.

Собиратели автомобилей нередко распродают свои коллекции целиком. Кто-то это делает в силу своего преклонного возраста — например, американский дальнобойщик Рон Хакенбергер, у которого во владении порядка 700 единиц техники. У других гараж конфискуют власти — в конце прошлого года коллекции из 423 транспортрых средств лишился итальянский охранник Луиджи Кампьяно, вся она пошла с молотка.

Фото: Bonhams