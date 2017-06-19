Пробег российского беспилотника достиг круглой цифры

Испытания автомобилей, оснащенных отечественным программным обеспечением, проходят не только в России, но и за рубежом.

Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в условиях дождя.

Прототип беспилотника, оснащенный программным обеспечением компании Cognitive Technologies, проехал уже полмиллиона километров. Из них по дорогам России было пройдено в общей сложности 88%, остальные километры машина на автопилоте пробежала по дорогам Евросоюза (участвовали три автомобиля), США (5 автомобилей), Китая (1 автомобиль) и Японии (1 автомобиль).

Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в условиях снега.

В Cognitive Technologies отмечают, что это только начало, для того чтобы убедиться, что беспилотник распознает дорожные объекты на 99,9% и тем самым гарантирует безопасность другим участникам движения, ему следует накатать миллионы километров. Порядка 27% времени было пройдено при плохой погоде, в дождь и снег, еще 18% испытаний проходили в условиях недостаточной видимости. Дальнейшее тестирование новой технологии наши ученые будут проводить в Азии и Африке, результаты, полученные там, будут не менее интересными и добавят опыта в общую копилку. Стоит глобальная задача добиться того, чтобы отечественная машина-робот чувствовала себя уверенно на любых дорогах, при любых природных и погодных условиях в любой точке земного шара.

Тестирование системы C-Pilot в США (Калифорния).

Разработчики испытывали сложности при тестировании беспилотника по территории России, так как законодательство не позволяет выпускать на дороги общего пользования автомобили с активной системой управления.

Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в поездках по Лазурному берегу (Франция) и Калифорнии (США).

Поэтому тестировать приходилось очень аккуратно, и возможность вмешательства интеллектуальной системы управления в процесс движения была отключена. В США активный режим управления применялся в отдельных случаях на территориях, где это разрешено местным законодательством.

В ходе испытаний было снято несколько видеороликов, которые мы размещаем ниже.

В конце мая 2017 года российский разработчик интеллектуальных систем отчитался о том, что научил робота распознавать частично заслоненные дорожные знаки и слабо видимых пешеходов. То есть те объекты, которые практически недоступны человеческому глазу к восприятию.

Cognitive Technologies впервые объявила о создании российской интеллектуальной платформы C-Pilot для автомобиля в августе 2016 года. Планируется, что серийный беспилотник появится уже к 2022–2023 году. Программное обеспечение установлено на Nissan X- T rail. В компании уверены, что им удалось создать более совершенный искусственный интеллект, чем зарубежным компаниям. Отечественная система автономного вождения устойчиво работает при плохих погодных условиях, а также на неидеальных дорогах, в отсутствие разметки, наличии повреждений дорожного покрытия и т.п.

Фото, видео: Cognitive Technologies