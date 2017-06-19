Пробег российского беспилотника достиг круглой цифры

Испытания автомобилей, оснащенных отечественным программным обеспечением, проходят не только в России, но и за рубежом.

Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в условиях дождя.
Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в условиях дождя.

Прототип беспилотника, оснащенный программным обеспечением компании Cognitive Technologies, проехал уже полмиллиона километров. Из них по дорогам России было пройдено в общей сложности 88%, остальные километры машина на автопилоте пробежала по дорогам Евросоюза (участвовали три автомобиля), США (5 автомобилей), Китая (1 автомобиль) и Японии (1 автомобиль).

Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в условиях снега.
Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в условиях снега.

В Cognitive Technologies отмечают, что это только начало, для того чтобы убедиться, что беспилотник распознает дорожные объекты на 99,9% и тем самым гарантирует безопасность другим участникам движения, ему следует накатать миллионы километров. Порядка 27% времени было пройдено при плохой погоде, в дождь и снег, еще 18% испытаний проходили в условиях недостаточной видимости. Дальнейшее тестирование новой технологии наши ученые будут проводить в Азии и Африке, результаты, полученные там, будут не менее интересными и добавят опыта в общую копилку. Стоит глобальная задача добиться того, чтобы отечественная машина-робот чувствовала себя уверенно на любых дорогах, при любых природных и погодных условиях в любой точке земного шара.

Тестирование системы C-Pilot в США (Калифорния).
Тестирование системы C-Pilot в США (Калифорния).

Разработчики испытывали сложности при тестировании беспилотника по территории России, так как законодательство не позволяет выпускать на дороги общего пользования автомобили с активной системой управления.

Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в поездках по Лазурному берегу (Франция) и Калифорнии (США).
Работа ИИ по детекции объектов дорожной сцены в поездках по Лазурному берегу (Франция) и Калифорнии (США).

Поэтому тестировать приходилось очень аккуратно, и возможность вмешательства интеллектуальной системы управления в процесс движения была отключена. В США активный режим управления применялся в отдельных случаях на территориях, где это разрешено местным законодательством.

В ходе испытаний было снято несколько видеороликов, которые мы размещаем ниже.

Фото, видео: Cognitive Technologies

Пробег российского беспилотника достиг круглой цифры
Пробег российского беспилотника достиг круглой цифры
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Конечно будущее за беспилотниками.. А нам, у кого бензин в крови останутся резервации и автодромы, где ещё можно будет управлять авто в ручную.... Но это будет слава богу ещё не скоро. По крайней мере у нас в России.)))

Ответить#
0

Будет ли в итоге беспилотник востребован? Мне вот он вобще не сдался, машину покупал чтобы быть водителем, испытывать удовольствие от управления личным авто, перемещаться в ту точку которую захочу. Если надо чтобы меня везли, проще такси заказать. Да, мнение конечно чисто субъективное, но все же мне кажется, что водители которые так же любят сами управлять своим авто в большинстве по сравнению с теми, кто жаждет сесть в автопилот.

Ответить#
0
Константин Лисин

Девушкам нужны беспилотники, чтобы не путали педали газ-тормоз.

Ответить#
0