Kia Stinger приедет в Россию в начале 2018 года

Компания Kia приняла положительное решение относительно поставок спортивного фастбека Stinger в нашу страну. Сейчас автомобиль проходит финальные доводочные испытания на автодроме Нюрбургринг.

Мировая премьера Стингера состоялась еще в начале года на автосалоне в Детройте, но продажи пока не начались. Напомним, что Kia Stinger построен на шасси Genesis G80 и имеет продольное расположение силового агрегата. В конце весны автомобиль показывали на домашней выставке в Сеуле, где стало известно о том, что спорткар оказался быстрее, чем ожидалось: полноприводная топ-версия с 3,3-литровым бензиновым турбомотором V6 (370 л.с., 510 Нм) и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом набирает сотню за 4,9 секунды.

Теперь же в преддверии европейских продаж (они начнутся в четвертом квартале этого года) специалисты фирмы Kia «допиливают» Stinger на легендарной Северной петле Нюрбургринга, где ему предстоит проехать с максимальной нагрузкой порядка 10 тысяч километров. По итогам этих испытаний могут быть внесены коррективы в аэродинамику кузова, настройки подвески и тормозов, а в конструкцию коробки передач уже были внесены изменения, а именно увеличен масляный радиатор охлаждения для обеспечения оптимального температурного режима.

На легендарной немецкой трассе наматывают круги, в основном, базовые заднеприводные версии Стингера с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 250 л.с. и 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с., но к нам последний поставлять не будут — только бензиновые модификации. Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

Главному редактору «За рулем» уже удалось поездить на Стингере — с его впечатлениями можно ознакомиться здесь.

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Фото: Kia