Топ-10 самых популярных детских автокресел

Очередное исследование спроса на автотовары в интернет-пространстве провели специалисты Яндекс.Маркета. На этот раз в центре внимания оказались детские автокресла. Спрос на эти устройства (включая бустеры), как ни странно, снизился за год на 27%.

Согласно исследованию, подготовленному Яндекс.Маркетом специально для «За рулем.РФ», за год (с мая 2016 по май 2017 года) спрос на автокресла и бустеры снизился на 27%. При этом пик интереса пользователей приходился на август, январь и март, а в декабре 2016 года и мае 2017-го наблюдался наибольший спад.

По словам представителя Яндекс.Маркета Екатерины Лебедевой, снижение спроса на детские автокресла и бустеры может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это связано с падением рождаемости в 1990-х годах (когда должны были появиться на свет родители нынешних малышей), во-вторых, потребители продолжают экономить и предпочитают покупать модели, которые прослужат максимально долго без замены. Например, выбирают кресла не на каждый год, а сразу до 36 кг, которое может использоваться для детей до 6–7 лет. В-третьих, также в целях экономии, потребители активно используют возможности вторичного рынка. Дети довольно быстро вырастают из кресел, и на различных торговых площадках в интернете можно выручить деньги за кресло, которое уже не понадобится, и найти ему замену.

Средний чек в этой категории автотоваров тоже снизился — на 41,5% за год. В мае 2017 года средняя стоимость автокресла составила 6575 рублей.

Топ-10 наиболее популярных устройств в мае 2017 года:

  1. Britax rÖmer King II LS (от 16 300 руб.)
  2. Cybex Solution Q2-Fix (от 16 900 руб.)
  3. Cybex Pallas 2-Fix (от 20 600 руб.)
  4. Maxi-cosi CabrioFix (от 9400 руб.)
  5. Maxi-cosi Pebble (от 12 700 руб.)
  6. Baby Mustang Isofix (от 7999 руб.)
  7. Britax rÖmer Kidfix XP Sict (от 17 130 руб.)
  8. Capella S12312i (от 10 490 руб.)
  9. Cybex Juno 2-Fix (от 13 490 руб.)
  • Только правильно подобранное детское кресло убережет ребенка от серьезных повреждений внутренних органов и поясничного отдела позвоночника. Редакторы «За рулем» выясняли, как защищает ребенка автокресло, бустер и штатный ремень безопасности при аварии. Испытания показали, что семилетнего ребенка ни в коем случае нельзя фиксировать только штатным ремнем, даже с помощью адаптера, бустеры тоже не вполне надежные устройства.
  • На одном из заседаний Открытого правительства было отмечено, что большинство детских автокресел не соответствуют требованиям безопасности и не смогут защитить детей при ДТП.

Фото: Александр Дроздов/ТАСС

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