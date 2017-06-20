Топ-10 самых популярных детских автокресел

Очередное исследование спроса на автотовары в интернет-пространстве провели специалисты Яндекс.Маркета. На этот раз в центре внимания оказались детские автокресла. Спрос на эти устройства (включая бустеры), как ни странно, снизился за год на 27%.

Согласно исследованию, подготовленному Яндекс.Маркетом специально для «За рулем.РФ», за год (с мая 2016 по май 2017 года) спрос на автокресла и бустеры снизился на 27%. При этом пик интереса пользователей приходился на август, январь и март, а в декабре 2016 года и мае 2017-го наблюдался наибольший спад.

По словам аналитика Яндекс.Маркета Екатерины Лебедевой, снижение спроса на детские автокресла и бустеры может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это связано с падением рождаемости в 1990-х годах (когда должны были появиться на свет родители нынешних малышей), во-вторых, потребители продолжают экономить и предпочитают покупать модели, которые прослужат максимально долго без замены. Например, выбирают кресла не на каждый год, а сразу до 36 кг, которое может использоваться для детей до 6–7 лет. В-третьих, также в целях экономии, потребители активно используют возможности вторичного рынка. Дети довольно быстро вырастают из кресел, и на различных торговых площадках в интернете можно выручить деньги за кресло, которое уже не понадобится, и найти ему замену.

Средний чек в этой категории автотоваров тоже снизился — на 41,5% за год. В мае 2017 года средняя стоимость автокресла составила 6575 рублей.

Топ-10 наиболее популярных устройств в мае 2017 года:

Britax rÖmer King II LS ( от 16 300 руб . ) Cybex Solution Q2-Fix ( от 16 900 руб.) Cybex Pallas 2-Fix (от 20 600 руб.) Maxi-cosi CabrioFix (от 9400 руб.) Maxi-cosi Pebble (от 12 700 руб.) Baby Mustang Isofix (от 7999 руб.) Britax rÖmer Kidfix XP Sict (от 17 130 руб.) Capella S12312i (от 10 490 руб.) Cybex Juno 2-Fix (от 13 490 руб.)

Только правильно подобранное детское кресло убережет ребенка от серьезных повреждений внутренних органов и поясничного отдела позвоночника. Редакторы «За рулем» выясняли, как защищает ребенка автокресло, бустер и штатный ремень безопасности при аварии. Испытания показали, что семилетнего ребенка ни в коем случае нельзя фиксировать только штатным ремнем, даже с помощью адаптера, бустеры тоже не вполне надежные устройства.

На одном из заседаний Открытого правительства было отмечено, что большинство детских автокресел не соответствуют требованиям безопасности и не смогут защитить детей при ДТП.

Фото: Александр Дроздов/ТАСС