Футбольная горячка: московский таксист подвез чилийца до отеля за 50 тысяч рублей

Скандальная история случилась в столице накануне уикенда. Радиожурналист из Чили приехал в нашу страну освещать футбольные матчи, проводимые в рамках Кубка конфедераций, но уже в аэропорту Домодедово попал в руки оборотистого извозчика.

Гаспар Саез Миранд взял такси из аэропорта Домодедово до отеля Crowne Plaza, расположенного в центре Москвы. Водитель Мерседеса, принявший заказ, по прибытии получил с чилийца 60 тысяч рублей, вернул ему 10 тысяч — вероятно, чтобы иностранный гость не заподозрил подвоха, и был таков. Когда Гаспар понял, что заплатил слишком много, то обратился в полицию. Стражи правопорядка быстро нашли водителя, жителя Подмосковья, и возбудили против него дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат» (до двух лет ограничения свободы).

В интернет попал запись с очной ставки, где видно, как таксист страстно сожалеет о случившемся, возвращает чилийцу всю сумму, апеллирует к своей любви к футболу и Чили, рассказывает, что его маленький ребенок — фанат футбола, и что после такого конфуза он готов возить Гаспара по Москве бесплатно. Гаспар, однако, встретил пламенные речи столичного извозчика хладнокровно и напомнил ему, что несколько раз переспросил у него, сколько должен за поездку. Таксист, в свою очередь, утверждает, что подумал, будто бы такая крупная сумма была дана ему в виде чаевых за прекрасно оказанную услугу. В конце концов таксист буквально силком вытянул чилийца из кресла для рукопожатия и объятий, назвал его своим другом, но чилиец и здесь лаконично заметил: «Нет, не друг».

1 июня в России вступили в силу поправки в законе «О безопасности дорожного движения». Иностранцы, у которых нет водительских удостоверений российского образца, теперь не могут управлять транспортными средствами.

Недавно ФАС возбудила в отношении Gett Taxi дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции — в ведомстве полагают, что известная международная компания вводит в заблуждение российских пассажиров.

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Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Видео: E.N.O.T. CORP/youtube