Lada Vesta празднует первый юбилей: выпущено 100 тысяч штук

С конвейера завода в Ижевске сегодня сошел стотысячный экземпляр Весты. Им оказался седан белого цвета в комплектации Luxe.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Несмотря на обилие критики в свой адрес, Lada Vesta, запущенная в производство полтора года назад, смогла-таки стать настоящим народным автомобилем. Результаты продаж за май и первые пять месяцев текущего года внушают оптимизм: они растут на фоне падения спроса на некогда главного конкурента — Hyundai Solaris. И если новый Kia Rio повторит судьбу Соляриса, то есть заметно подорожает и растеряет клиентуру, то Веста имеет все шансы к концу года стать абсолютным лидером российского рынка, ведь продажи Лады Гранты, которая сейчас занимает второе место в рейтинге продаж, падают.

С начала производства свет увидели 30 различных версий Лады Весты, включая экспортные: модель поставляется на рынки Германии, Венгрии, Сербии, Словакии, в Украину, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья. Экспортная география будет только расширяться — в частности, планируются поставки на Кубу.

  • В этом месяце в Ижевске была запущена в производство битопливная модификация Весты (бензин + метан), но купить ее пока нельзя — первые серийные экземпляры поступят на тестирование в корпоративные парки.
  • Российские автолюбители с нетерпением ждут Весту-универсал, на рынке она должна появиться до конца текущего года.
  • Летом прошлого года АВТОВАЗ показал опытную электрическую Весту, но когда ее запустят в производство и запустят ли вообще, пока неизвестно.
  • Год назад в Ижевске выпустили ограниченную партию Вест, приуроченную к 50-летнему юбилею АВТОВАЗа.

Фото: АВТОВАЗ

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Vesta (2)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

так ничевошный ! ПОТЯНЕТ С ПИВОМ

Недостатки:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

Комментарий:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

Написать отзыв

Комментарии (8)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Насчёт народного это рановато,пока что Солярисы куда не плюнь.Но тенденция неплохая.

Ответить#
0

100 000 «никому не нужных за 600 тыр» Вест нашли своих владельцев.
Похоже, сегодня у Ильи попаболь :) ссылка

Ответить#
-1

Ждём Весту кросс с классическим автоматом за 850 т.р.

Ответить#
-1

Лада это вообще не автомобиль

Ответить#
-1

Если цену не будут поднимать, то скоро будут безоговорочно лидировать по продажам. Кроме того, в случае установки автомата нормального (или вариатора хотя бы) уйдет в отрыв. На солярис все же новый ценник слишком высокий поставили.

Ответить#
+5
Darkmatter

Главная фраза: «Если цену не будут поднимать..», я предполагаю что будут, и основания найдутся))) В России несмотря на обнищание населения, цены взлетают вверх))))

Ответить#
-1
Безымянный

Собственно поэтому на первое место и поставил именно эту фразу)

Ответить#
+1
Darkmatter

Так и будет, интерес на нее хороший на текущем уровне цен

Ответить#
+1