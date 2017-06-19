Формула 1: Гран-При России переезжает на осень

Сегодня в Женеве проходит Мировой автоспортивный совет ФИА, на котором был представлен календарь Формулы 1 на 2018 год. В нем содержится двадцать один Гран-При. На один больше, чем в текущем году.
Как отмечают новые боссы Формулы 1, они хотят финализировать календарь как можно раньше, чтобы держатели акций получили больше времени на подготовку к следующему сезону. Поэтому вероятнее всего текущий вариант практически не претерпит изменений.
Главным событием стало подтверждение, что в Формулу 1 возвращаются Гран-При Германии и Гран-При Франции. Последний отсутствовал в календаре с 2008 года. Спустя десять лет «большие призы» возвращаются, причем не на Маньи-Кур, а автодром имени Поля Рикара в Провансе. Там Формула 1 не была с 1990 года.
Формула 1, Formula 1, Ф1, Формула-1«FIA рада возвращению французского и немецкого Гран-При в календарь. Оба этапа имеют длинную и богатую историю в спорте. И FIA особенно рада, что Формула 1 возвращается во Францию, на историческую родину гонок Гран-При, и на автодром имени Поля Рикара», — добавил Жан Тодт, француз по национальности.
Комментируя представленный календарь, Жан Тодт заметил, что было непросто составить его: «В последние месяцы нам пришлось потрудиться, чтобы добиться гармонии в календарях главных чемпионатов, поддерживаемых FIA. Раннее представление календаря Формулы 1 на 2018 год — одна из частей текущего процесса».
Что касается России, то стоит сказать о переносе даты проведения этапа: Гран-При России вновь «переехал», обратно на осень. Сочи примет у себя гонку Формулы 1 в последний выходной сентября. А вот Гран-При Азербайджана переместился на весну: он пройдет в конце апреля вместо середины июня — на это время назначили Гран-При Франции.
Уже традиционно новый сезон Формулы 1 стартует в марте в Австралии, финиширует в ноябре в Абу-Даби.
Календарь Формулы 1 на 2018 год:
23–25 марта — Гран-При Австралии, Мельбурн
6–8 апреля — Гран-При Китая, Шанхай
13–15 апреля — Гран-При Бахрейна, Сахир
27–29 апреля — Гран-При Азербайджана, Баку
11–13 мая — Гран-При Испании, Барселона
24–27 мая — Гран-При Монако, Монако
8–10 июня — Гран-При Канады, Монреаль
22–24 июня — Гран-При Франции, Ла Кастелле, автодром имени Поля Рикара
29 июня — 1 июля — Гран-При Австрии, Шпильберг, Ред Булл Ринг
6–8 июля — Гран-При Великобритании, Сильверстоун
20–22 июля — Гран-При Германии, Хоккенхайм
27–29 июля — Гран-При Венгрии, Хунгароринг
24–26 августа — Гран-При Бельгии, Спа-Франкоршам
31 августа — 2 сентября — Гран-При Италии, Монца
14–16 сентября — Гран-При Сингапура, Сингапур
28–30 сентября — Гран-При России, Сочи
5–7 октября — Гран-При Японии, Сузука
19–21 октября — Гран-При США, Остин
26–28 октября — Гран-При Мексики, Мехико
9–11 ноября — Гран-При Бразилии, Сан-Паулу
23–25 ноября — Гран-При Абу-Даби, Яс-Марина
Формула 1, Formula 1, Ф1, Формула-1
Фотографии: Formula1.com