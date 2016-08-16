В начале следующего года фордовцы предъявят нового представителя размерного класса C. Каким он будет? Разнообразным и… полноприводным!

«Голубой овал» доводит Focus четвертой генерации (на фото современный хэтчбек). То и дело на европейских дорогах мелькают прототипы будущего «убийцы Астры», но камуфляжа на них столько, что стилистику не понять, не разобрать. Учитывая трансформации облика новой Фиесты, старший брат наверняка пойдет той же эволюционной дорожкой. Кстати, резких перемен в его конструктиве вроде бы не намечается, что логично и ожидаемо.По данным издания Autocar, в основу семейства ляжет модернизированное шасси предшественника. Габариты изменятся незначительно (напомним, длина современного пятидверного хэтчбека равна 4360 мм, а ширина 1823 мм) и наиболее заметным отличием станет растяжка колесной базы с 2648 мм на 50 мм. Масса снизится примерно на полцентнера. Гамма моторов предсказуема, но и здесь не обойдется без новшеств. В частности, трехцилиндровый «литр» будет доступен не в двух итерациях (100 и 125 л.с.), как сейчас, а в трех — добавится 139-сильная. Сохранятся наддувные агрегаты линейки EcoBoost объемом 1,5 и 2,0 л, а также 1,5-литровый турбодизель. У спортверсии ST без радикальных перемен: она останется при 2,0-литровом бензиновом движке, который прибавит в мощности и выдаст около 280 л.с., и моторе на тяжелом топливе того же объема. А теперь самое интересное: ожидается появление кросс-версии Active с псевдовнедорожным обвесом, вероятно, увеличенным дорожным просветом и, быть может, опциональной полноприводной трансмиссией от кроссовера Ford Kuga. Вот такой Фокус нам нужен!

Довольно неожиданным стало появление 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя на свежезаряженном Ford Fiesta ST. Большинство спортивных хэтчбеков размерного класса B оснащены «турбочетверками», причем у нового Volkswagen Polo GTI она одна из самых больших — объемом 2,0 литра.

Кросс-версия Active есть у новой Фиесты. Разумеется, она довольствуется лишь декором, а полного привода у нее нет и в помине.

Фото: Ford