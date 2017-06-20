Патрульные машины с проблесковыми маячками и цветографической схемой, преследующие… своих коллег? Такое, представьте себе, тоже бывает.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса всколыхнула небывалая по своей дерзости история. Трое курсантов — 15- и 17-летние юноши и 16-летняя девушка — угнали две полицейские машины. То есть как угнали… Скажем так, «взяли покататься», дабы почувствовать себя настоящими копами. Другое дело, что их старшие товарищи поступок не оценили, ведь учащимся запрещено ездить на патрульных автомобилях, тем более брать их тайком.

Пропажу заметили в ходе инвентаризации и через некоторое время по камерам наблюдения вычислили виновников. Без боя сидящие за рулем не сдались — завязалась погоня, в результате которой один из юных угонщиков разбил спецтранспорт. Но самое интересное выяснилось потом: один из отроков некоторое время назад умудрился похитить третий автомобиль и держал его неподалеку от своего дома. По словам представителя полицейского департамента, молодежь обхитрила систему контроля использования машин. Они вошли в систему под именем знакомого сержанта, который находился в отпуске, и обставили все так, как будто он взял транспорт. После этого инцидента силы правопорядка провели полную инвентаризацию, но на сей раз все 1800 машин были на месте, да и огнестрельное оружие вроде бы не пропало.

Российские полицейские (в данном случае сотрудники ДПС) тоже иногда «развлекаются». Правда, речь идет отнюдь не об угонщиках, а о любителях спиртных напитков.

Фото: Ford