Московское такси полностью пожелтеет в 2018 году

В настоящее время на улицах столицы можно увидеть достаточно много таксомоторов «нетрадиционных» цветов — белые, черные, серые и даже красные. Однако уже следующим летом этой цветовой вакханалии будет положен конец.

Как сообщил на официальном сайте московской мэрии глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, 1 июля 2018 года истекает пятилетний срок действия последних лицензий такси, выданных на автомобили нежелтого цвета. С июня 2013 года лицензии выдаются только желтым машинам, и уже сейчас таких на дорогах столицы большинство. Однако, например, официальным цветом таксомоторов Uber является белый — очевидно, известной американской компании придется перекрашивать московские таксомоторы.

По мнению Ликсутова, к единому внешнему виду машины такси следует привести для того, чтобы пассажиры могли легко отличить легального извозчика от нелегального, при этом глава Дептранса отмечает, что уже сейчас рынок столичного такси практически полностью легализован: если в 2011 году город выдал извозчикам порядка 12 тысяч лицензий, то сейчас их насчитывается более 82 тысяч.

Недавно Департамент транспорта заключил соглашения с рядом крупных перевозчиков («Яндекс.Такси», Gett, Uber, «Сити.Мобил», «Везет») о совместном спутниковом мониторинге передвижения таксомоторов — эти данные дадут властям более полную информацию о структуре городского пассажиропотока.

1 июня этого года в России вступили в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», который запрещает иностранцам, у которых нет водительских удостоверений российского образца, управлять транспортными средствами.

Ранее в этом месяце ФАС возбудила в отношении Gett Taxi дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции — в ведомстве полагают, что известная международная компания вводит в заблуждение российских пассажиров.

В мае в России объединились несколько крупных такси-агрегаторов: сервисы RedTaxi, «Сатурн», «Везет» и «Лидер» будут работать под общим брендом Fasten.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС