Сегодня в подмосковном индустриальном парке «Есипово» был заложен первый камень в фундамент завода «Московия», на котором немецкая компания собирается производить легковые автомобили. В скором времени закипит работа по набору и обучению персонала для нового предприятия.

Производство седана Mercedes-Benz Е-класса на новом предприятии запланировано уже на 2019 год. Чуть позже наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS. Инвестиции в новое предприятие, которое будет именоваться «Московия», составят свыше 250 млн евро (около 16 млрд рублей). Создана компания, которая будет отвечать за производство («Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР), ее возглавил немец Аксель Бензе.

Присутствовавший на церемонии закладки первого камня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что приход столь крупного инвестора и реализация им планов по производству новых автомобилей в России говорит о стабилизации российского рынка и росте потребительской уверенности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что уже подготовлены и кузницы кадров для «Московии»: это колледж «Подмосковье» в Клину и Раменский дорожно-строительный техникум. Приглашать сотрудников на завод начнут с конца 2017 года, преимущество при найме на работу получат жители Московской области.

Завод по производству легковых автомобилей расположится в индустриальном парке «Есипово» на земельном участке площадью около 85 га. Здесь будет создано производство полного цикла, включая локализацию таких операций, как сварка, окраска и сборка автомобилей. На территории завода расположатся склады, стоянки для грузовых прицепов, а также станет осуществляться логистика. По предприятию будут курсировать автоматические самоходные тележки, развозящие компоненты на участки сборочной линии по всему цеху.



Завод «Московия» станет частью единой глобальной сети, охватывающей все производственные площадки марки Mercedes-Benz, что позволяет обеспечивать удаленный доступ и при необходимости перепрограммирование оборудования и роботов.

Компания уже несколько лет пытается локализовать производство легковых автомобилей в России. Ускорило процесс подписание Дмитрием Медведевым в 2014 году постановления о запрете госзакупок автомобилей иностранного производства.

В феврале этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев похвастался в социальной сети Instagram, что долгожданный контракт с Мерседесом все-таки был подписан.



На подходе еще один планируемый автозавод, строительство которого анонсировал губернатор Подмосковья. Бренд не назван, однако известно, что интерес проявил некий японский производитель.



Фото: Mercedes-Benz и Максим Кадаков