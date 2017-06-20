Водителей, которые не платят штрафы и алименты, достали судебные приставы

Новую меру — ограничение в правах — судебные приставы начали применять с 2016 года. К настоящему времени она действует в отношении более чем 220 тысяч водителей. Особенно эффективна она оказалась в отношении неплательщиков автомобильных штрафов и алиментов, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Новая мера воздействия — ограничение водительских прав, а также прав на управление скутерами, моторными лодками, катерами, яхтами и самолетами действует с 15 января 2016 года. С помощью нее в течение 2016 года и за четыре месяца 2017 года удалось взыскать около 5 млрд руб., из них 3 млрд руб. оплачено должниками после предупреждения о возможности применения к ним данного ограничения и 1,8 млрд — уже после его применения.

К 1 мая в России все еще действовало 228,7 тыс. ограничений водительских прав, но это лишь 52,6% от количества исполнительных производств, перспективных к применению указанной меры, уточнили агентству ТАСС в ФССП.

Судебные приставы отмечают, что мера очень эффективна для тех должников, которые, не желая платить долги, скрывают свое имущество, особенно это касается злостных алиментщиков. Больше всего сумм удалось взыскать с должников Москвы, Московской, Сахалинской, Волгоградской, Нижегородской областей, Дагестана и Чувашии. Только в столице не могут пользоваться своими правами на управление автомобилем 18,2 тыс. должников, из них 16 тыс. — по алиментам. В Подмосковье таких 5,6 тыс. (из них 4,8 тыс. — алиментщики).

Кроме текущей рутинной работы приставы частенько выходят и «в поле». Так, в Бурятии только за 3 часа работы им удалось взыскать штрафов на 130 тыс. рублей. Приставы вместе с гаишниками провели рейд, сконцентрировавшись на четырех основных точках на дорогах города, ведущих к излюбленным местам отдыха горожан на озеро Байкал и Щучье. Таким образом, сотрудникам службы удалось завершить 108 исполнительных производств и вручить 50 повесток автомобилистам, чтобы те явились в подразделения службы для урегулирования задолженностей. В ходе рейда в счет уплаты долга арестовывались автоаксессуары и мобильные телефоны.

Приставы предупреждают, что в период отпусков такие рейды будут проводить достаточно часто, поэтому автомобилистам, чтобы не испортить себе отдых, следует заранее побеспокоиться и проверить свои долги.

В Башкирии по пятницам проходят совместные рейды судебных приставов и ГИБДД по выявлению злостных неплательщиков штрафов. Одна автомобилистка из Уфы ухитрилась накопить более 300 неоплаченных штрафов, за что ее автомобиль пришлось переместить на штрафстоянку.

Фото: Виктор Бартенев/ТАСС