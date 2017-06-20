Цены и комплектации обновленного Peugeot 408: все еще дорого

Фирма Peugeot огласила прайс-лист на переживший рестайлинг компактный седан 408. Автомобиль стал немного доступнее, вновь можно заказать дизельную модификацию.

Старт продаж обновленного Peugeot 408 был анонсирован в конце мая, теперь озвучены цены и комплектации. У дилеров живых машин пока нет (ожидаются в течение месяца), а российская пресс-служба французской фирмы, к сожалению, не опубликовала новых фотографий рестайлингового седана.

Напомним, что российский Peugeot 408 обновился в духе латиноамериканского тезки образца 2015 года, но имеет ряд незначительных косметических отличий и адаптацию для российских дорог: усиленную подвеску, увеличенный дорожный просвет, более емкий аккумулятор и металлическую защиту картера двигателя.

Базовая комплектация седана с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 115 л.с. (на 5 л.с. меньше, чем до обновления) и 5-ступенчатой МКП теперь называется Entry и стоит 949 000 рублей. В списке оснащения значатся система стабилизации, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, электропривод и обогрев наружных зеркал, полноразмерная запаска.

Комплектация Access с кондиционером и тем же силовым агрегатом стоит 992 000 рублей, с кондиционером и 6-ступенчатым автоматом (прежний 4-ступенчатый, наконец-то, отправлен в отставку) — 1 045 000 рублей. До рестайлинга комплектация Access была базовой и автомобиль в ней стоил от 1 028 000 рублей.

В комплектацию Active добавляются круиз-контроль, аудиосистема с поддержкой Bluetooth, датчики дождя и света, задние датчики парковки, самозатемняющееся салонное зеркало, обогрев нижней части лобового стекла. Цена — 1 042 000 рублей за версию с мотором 1.6 и механикой и 1 097 000 рублей — за версию с автоматом. Также в этой комплектации можно выбрать дизельный 1,6-литровый двигатель мощность 114 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой МКП — стоит такой автомобиль 1 122 000 рублей.

Топовая комплектация Allure доступна в сочетании с атмосферным 115-сильным бензиновым мотором 1.6 и автоматом — 1 147 000 рублей, либо в сочетании со 150-сильным турбированным бензиновым агрегатом того же объема и автоматом (тоже 6-ступенчатым) — 1 212 000 рублей. В оснащении значатся мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Mirror Link и Apple CarPlay, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, улучшенная отделка интерьера и экстерьера, 16-дюймовые литые колесные диски.

В российском представительстве Peugeot уверены, что обновленный 408-й станет одним из лучших предложений в С-классе. Мы, в свою очередь, в очередной раз приведем беспристрастные статистические данные АЕБ: в 2016 году Peugeot 408 нашел в России 1413 покупателей, а лидирующая в С-классе Skoda Octavia разошлась тиражом 21 759 экземпляров.

За последний месяц Peugeot запустила в России сразу несколько новинок: компактный кроссовер 3008, субкомпактный 2008, коммерческий фургон Expert нового поколения и минивэн на его базе по имени Traveller.

Фото: Peugeot