Nissan Murano российской сборки подвел поставщик комплектующих — объявлен отзыв

Сервисная кампания затрагивает автомобили, выпущенные в период с июня 2013 года по ноябрь 2016 года. На них необходимо заменить патрубок высокого давления гидроусилителя руля.

Nissan Murano
Nissan Murano

Nissan > Murano

Всего под отзыв попали 6944 кроссовера, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленного дефекта:

«Причиной отзыва автомобилей является выявленная ошибка, допущенная в производственном процессе поставщика, при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя прилагалось чрезмерно высокое давление. В результате, существует вероятность повреждения патрубка, что может привести к отделению патрубка и утечке рабочей жидкости из системы рулевого усилителя. Если эксплуатация автомобиля с данной неисправностью будет продолжена, то усилие, прикладываемое для поворота рулевого колеса, возрастает, в наихудшем случае дальнейшая утечка жидкости не исключает риск возникновения возгорания в результате контакта рабочей жидкости с горячими деталями в моторном отсеке».

Все работы по замене дефектного патрубка высокого давления гидроусилителя руля на узел надлежащего качества будут производиться авторизированными сервисными центрами бесплатно.

  • Ранее в июне Nissan призвал на сервис 976 кроссоверов Terrano, у которых был обнаружен дефект рулевого колеса, способный привести к некорректной работе подушки безопасности.
  • В апреле «За рулем» организовал для читателей горячую линию со специалистами Ниссана, в рамках которой были разъяснены многие наболевшие вопросы.

Фото: Nissan

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Nissan Murano

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии