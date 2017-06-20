Буксировка на жесткой сцепке — как не повредить бампер В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как правильно и безопасно буксировать легковой автомобиль на жесткой сцепке. Электробус Linkker 12+: учи финский, Кузьмич! Электробус родом из Финляндии — конкурент отечественных аналогов, выпускаемых под марками КАМАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ, Тролза и Волжанин. Он приехал в Россию для участия в конкурсе Мосгортранса на лучший электробус. Приз за победу — контракт на поставку и производство нескольких сотен электробусов ежегодно. Новые ответы ГИБДД о перевозке детей, лишении прав, «секретных» камерах, путевых листах Должны ли предупреждать о передвижных камерах фотовидеофиксации нарушений? В каких случаях инспектор ДПС может наказать водителя за отсутствие путевого листа? Что будет, если лишенный водительских прав вместо сдачи документа заявит об его утере и продолжит ездить за рулем? Когда внесут изменения в правила перевозки детей в автомобиле?