Всего под отзыв попали 6944 кроссовера, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленного дефекта:
«Причиной отзыва автомобилей является выявленная ошибка, допущенная в производственном процессе поставщика, при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя прилагалось чрезмерно высокое давление. В результате, существует вероятность повреждения патрубка, что может привести к отделению патрубка и утечке рабочей жидкости из системы рулевого усилителя. Если эксплуатация автомобиля с данной неисправностью будет продолжена, то усилие, прикладываемое для поворота рулевого колеса, возрастает, в наихудшем случае дальнейшая утечка жидкости не исключает риск возникновения возгорания в результате контакта рабочей жидкости с горячими деталями в моторном отсеке».
Все работы по замене дефектного патрубка высокого давления гидроусилителя руля на узел надлежащего качества будут производиться авторизированными сервисными центрами бесплатно.
- Ранее в июне Nissan призвал на сервис 976 кроссоверов Terrano, у которых был обнаружен дефект рулевого колеса, способный привести к некорректной работе подушки безопасности.
- В апреле «За рулем» организовал для читателей горячую линию со специалистами Ниссана, в рамках которой были разъяснены многие наболевшие вопросы.
Фото: Nissan